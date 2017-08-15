遭無良經紀人設計 男星工作遭30男輪姦

賀飛在《三十儿立》中全裸上陣。（演異舍提供）〔記者盧家豪／台北報導〕香港導演雲翔多年來作品每每衝擊銀幕尺度極限，新作《三十儿立》推出同樣引起熱議，預告中曝光男星賀飛在片中慘遭30男輪姦場面，裸體遭綁慘被「圍攻」，影片上線後再掀討論。

台版預告片首度曝光「30人圍攻」場面，該場戲描述賀飛被無良經紀人安排拍攝工作，到了現場才發現要拍男同志色情片，鏡頭大膽又直接。

演員賀飛詮釋被無良經紀人設計，慘遭30男「圍攻」場面。（演異舍提供）雲翔解釋「其實我只是任性」，為了拍攝這場戲，雲翔在台北、台中、香港、新加玻公開試鏡，吸引不少媒體大作文章，在香港還有記者假扮應徵者潛入，以探查劇組是否企圖濫權侵犯演員。

但最令雲翔印象深刻的反而是台灣素人演員，「我對臺灣青年有強烈好感，溫文、有禮、不計較，不懦怯。也許是佛教的薫陶，軍訓的鍛練，日治的遺風。他們對祼體、性愛等藝術表現形式也非常自在，包容度冠絕亞洲，足以自豪。」大讚台灣演員素質。

《三十儿立》將於台灣世界首映，過去他每部作品在台灣都是以完整版本與觀眾見面，令雲翔特別珍惜台灣的自由和開放，也希望這次《三十儿立》能夠在台灣電檢審查安全過關。電影9月15日將在台北、台中、高雄三城聯映。

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