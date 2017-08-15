「雷神索爾」 改當無尾熊抱緊老婆 歡度34歲生日

艾爾莎帕塔基跟老公克里斯漢斯沃，當起性感無尾熊。（翻攝自chrishemsworth IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）上周五（11日）歡度34歲生日，身為澳洲觀光大使的他，與老婆艾爾莎帕塔基到昆士蘭的奧菲斯島五星級度假村（Orpheus Island Resort）慶祝，夫妻倆分別在IG PO了一系列閃照，其中克里斯漢斯沃像無尾熊一樣雙腿夾在老婆身上，艾爾莎帕塔基更在IG寫道：「祝我的無尾熊生日快樂，有史以來最棒的周末，永遠、永遠愛你。」

克里斯漢斯沃當起無尾熊，抱夾老婆，大方曬恩愛。（翻攝自elsapatakyconfidential IG）

克里斯也在IG留言：「有史以來最棒的周末！如果你還沒來過，把它放到你的旅遊名單上，最棒的澳洲景點之一，一定要來。」其實，這也不是夫妻倆第一次公開放閃，艾爾莎帕塔基先前為雜誌拍攝封面照，露出纖纖細腰，下半身也僅穿著一件性感三角褲，大方秀出翹臀和長腿，性感尺度爆表。克里斯漢斯沃也忍不住在IG上曬閃照，並稱「我應該要用我的超能力來追蹤這位狂野美女。」互動甜蜜令人稱羨。

大讚老婆是狂野美女的克里斯漢斯沃。（翻攝自chrishemsworth IG）