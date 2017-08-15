神盾局局長將出演復仇者4？ 山謬傑克森惱怒「沒打給我」

山繆傑克森（左）近期的作品《殺手保鑣》即將在台上映。（翻攝自Samuel L Jackson臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕好萊塢黑人男星山謬傑克森在風靡全球的漫威系列電影飾演神盾局局長，目前《復仇者聯盟3：無限之戰》已經殺青，第四集接著開拍，而讓影迷好奇的是，在《復仇者聯盟2：奧創世紀》有出現的「神盾局局長」山謬傑克森會不會出現在劇情當中呢?

山繆傑克森演出最有名的一角就是神盾局局長。（翻攝自Samuel L Jackson臉書）

據《Yahoo Movies UK》報導，山謬傑克森近期忙著宣傳與《死侍》主角的萊恩·雷諾斯合作的電影《殺手保鑣》，被訪問時看起來相當惱怒的表示「我沒有被邀請參與拍攝於2018年上映的超級英雄電影《黑豹》。」，更接著說「尼克·福瑞也不會出現在《復仇者聯盟3：無限之戰》、《復仇者聯盟4》電影當中，劇組現在正在拍攝第四集卻沒有打電話給我，也沒讓我參與《黑豹》的拍攝。」而讓山謬傑克森覺得惱怒的點是「感覺就像以黑人英雄電影卻沒有尼克·福瑞在裡面。」

超級英雄電影《黑豹》是以黑人英雄作為主角，首度用非裔導演萊恩．庫格勒（Ryan Coogler），以及大量的非裔演員，可說是超級英雄電影的一大突破，電影也將展現出前所未見的非洲樣貌。

山繆傑克森（左）為好萊塢最愛罵髒話的演員之一。（翻攝自Samuel L Jackson臉書）

