（影音）手術其實沒成功 黃美珍曝：聽力沒恢復

Star Word《麥克波頓音樂達人秀》記者會；黃美珍。（記者陳奕全攝）〔記者翁子涵／台北報導〕從《超級星光大道》展露頭角的歌手黃美珍，10歲時因玩水意外導致左耳受傷，聽力只剩2成幾近失聰，去年3月她為此開刀治療，不過今卻驚曝：「其實沒有恢復聽覺，太久了我可能也習慣了」，透露手術沒有成功，目前計畫先休息一陣子，不打算再動刀。

Star Word《麥克波頓音樂達人秀》記者會；。台灣代表張粹方（右起）、黃美珍、羅維真。（記者陳奕全攝）黃美珍今為節目《麥克波頓音樂達人秀》站台，更現場點評台灣參賽者代表的歌聲，當下她刻意側身用手拱起右耳，事後也坦言：「剛剛其實我都聽不太到」，黃美珍上月才發新單曲，被問及聽力是否會影響演出？她表示聽力已受損23年，出道10年來都是以這樣的狀態唱歌，不過某次在戶外開唱時，耳機出了問題，她完全聽不到聲音，當下只好衝到舞台前端，憑微弱的伴奏聲開唱，對此，她樂觀地說：「只能靠著臨場反應來解決」。

黃美珍也透露去年開完刀後，退麻藥時痛到崩潰大哭，但隔壁床住著比她更嚴重的八仙塵暴患者，讓她完全不敢喊苦，還忍著頭暈跑去為她禱告。談及目前做人進度，她笑說：「最近一直有在想。」還常上網看生小孩的影片做心理準備，雖很想體會當媽的感覺，但仍在猶豫，「我實在太怕痛了！」，老公也深知她怕痛又怕吵，貼心的勸她三思，黃美珍更笑稱搞不好生完小孩，「我就不會再怕動耳朵的手術了。」