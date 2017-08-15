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請出虎爺助陣 程偉豪擬拍紅衣小女孩宇宙

2017/08/15 16:03

高慧君（右起）、龍劭華、吳念軒，紅衣小女孩2聯訪。（記者王文麟攝）

〔記者盧家豪／台北報導〕導演程偉豪作品《紅衣小女孩2》今試片，續集元素擴增請出神明「虎爺」，加入不少台灣民俗元素，更取景台中卡多里樂園、山中廢棄醫院等多個靈異地點，他透露，原本《紅衣》系列就打算拍三部曲，要是有機會，不排除拍3、4、5、6、7、8集，笑說根本是「紅衣小女孩宇宙」。

導演程偉豪，紅衣小女孩2聯訪。（記者王文麟攝）

《紅衣2》中作法場景逼真，「五雷咒」、「俯身咒」等儀式都有考究，甚至片場還有包案民俗專家當顧問，不過大部分符咒都不完全，或是方位故意錯置，就怕「請神容易送神難」，片中拍攝虎爺法會的鏡頭，也事先告知過附近的「好兄弟」只是拍片，希望不要打擾到一般「民眾」。

吳念軒，紅衣小女孩2聯訪。（記者王文麟攝）

程偉豪在《紅2》中起用新人吳念軒扮演虎爺乩身，除事前做足功課，也請來專業團隊指導，正式開拍還帶著吳念軒與劇組到虎爺廟念劇本擲筊請求神明同意，令程偉豪意外的是，當下一次就擲到3個聖杯，讓他安心不少，如今電影即將上映，程偉豪已安排時間回去還願，感謝神明幫忙。

吳念軒首次大銀幕演出表現亮眼，詮釋附身時的肢體動作相當有說服力，吳念軒說，開拍前除了上現代舞課程，也和導演研究過不少乩身的影片，虎爺乩身的共同點就是手會像爪子一樣弓起，他自己則加入聳肩和舌舔的動作，「那陣子滿喜歡在地上爬來爬去，在家也會練習」。

吳念軒，紅衣小女孩2聯訪。（記者王文麟攝）

吳念軒為《紅2》吃盡苦頭，大小傷不斷，最嚴重一次還被鞭炮炸到眼睛，當下眼前一片紅，急診回來之後還堅持不願耽誤劇組進度，忍痛拍完。而被問到扮演神明期間有沒有特殊感應，他說：「只會覺得呼吸急促、脹脹的，但有可能只是換氣不順啦。」

《紅衣小女孩2》8月25日鬼門開上映。

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