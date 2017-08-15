辣翻天！超模、網紅都穿這一款

國際超模劉雯拍攝PUMA VR系列新品形象照。（PUMA提供）

〔記者林欣若／台北報導〕運動品牌PUMA持續傳遞「DO YOU 我就這樣」新女力態度，啟發並鼓勵女孩忠於自我、掌握人生主導權，主宰自己的人生。

IG人氣女王凱莉‧珍娜（Kylie Jenner）為PUMA VR系列拍攝形象照。（PUMA提供）

2017年，全球女力運動由超人氣IG女王凱莉·珍娜（Kylie Jenner）及紐約芭蕾舞團領軍，國際超模劉雯與張雨綺也一同共襄盛舉，帶領女孩們自信大喊：「我 就這樣」，打破既有規則，突破原始設限，亮眼展現女性與生俱來的柔性本質與自信堅毅的女力態度，散發最真實的天生自我魅力。今年夏天，PUMA推出全新女性訓練勁裝Velvet Rope系列新品，以柔美的玫瑰霧金搭配陽剛的軍綠配色，並佐以簡潔的線條剪裁，展現出摩登新女性的獨特剪影。

PUMA型象代言人張雨綺拍攝VR廣告。（PUMA提供）

全新PUMA「DO YOU」Velvet Rope女性訓練系列商品，以天鵝絨繩作為設計靈感來源，激勵女孩們與其選擇原地等待機會到來，不如主動出擊勇往直前、展現自信，爭取擁抱專屬於自己的榮耀時刻。本季PUMA Velvet Rope系列女性訓練商品包含：專業運動內衣、運動緊身褲、訓練鞋、及運動配件等全方位單品，以堅挺又不失柔軟舒適度的萊卡布料為主，給予最強勁的支撐性與舒適體驗，色彩則以最能象徵女性剛毅態度的橄欖綠搭配古銅金屬配色，其陽剛又不失柔美的獨特時尚女力，即將在本季運動時尚舞台一觸即發。