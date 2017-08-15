高慧君《紅衣2》鎮鬼靠這個 家人宅急便法寶到片場

高慧君，紅衣小女孩2聯訪。（記者王文麟攝）〔記者盧家豪／台北報導〕導演程偉豪《紅衣小女孩2》今媒體試片，揭開台灣「魔神仔」紅衣小女孩身世，映後頗受好評。《紅2》中融入不少台灣民俗鬼怪元素，包括「虎爺」、「俯身咒」、「五雷咒」，也取景台中卡多里樂園、知名廢棄醫院等地，卻也令大多數演員在現場都有靈異感應。

高慧君，紅衣小女孩2聯訪。（記者王文麟攝）高慧君在片中扮演類似「驅魔人」角色，出身鄒族的她是「巫」系家族，程偉豪也說她在拍攝現場會點香、撒水淨化磁場。

高慧君說，其實拍戲前就有做好準備，除了有個乾弟信仰四面佛，事前就幫她「打過招呼」；此外高慧君還有個姑姑人在日本，卻感應到要她回去喝到老家後院、阿里山的泉水保護自己，不過最後是家裡宅急便到片場她才喝到，高慧君透露，「因為拍戲的地方有一點點不太好，我又有巫身可能會被找上，但因為沒受過訓練，我會沒辦法處理。」

高慧君表示，拍攝期間其實沒有不舒服，「除了在廢棄醫院拍攝時，有點感覺沉重，但屏除靈異的東西，那裏本來就沒陽光，氣場確實是比較寒冷」，反倒是下戲後無法脫離角色，總想把自己關在家，連便利商店都不想去。至於如何走出陰影，她說自己是天主教徒，拍完之後還歷經家人過世，本來想找時間大哭一場，不過真的太忙，情緒慢慢就消化掉了。她也提到，因為拍攝期間每位演員為了進入角色，在片場都不太交談，直到宣傳期跟楊丞琳聊到才發現她也走不出角色，全靠經紀人不斷提醒「妳已經不是『淑芬』了」，才慢慢跳脫。

《紅衣小女孩2》，8月25日鬼門開上映。