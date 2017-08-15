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方志友挺二寶做公益 感恩自己「真好命」

2017/08/15 15:49

方志友以自己心路歷程鼓勵孩子追夢。（翻攝自方志友臉書）〔記者馮亦寧／台北報導〕演藝圈甜心媽咪方志友左擁愛女Mia，日前又宣布肚子裡有了男二寶。升格當媽咪的她，也公開參加安麗希望工場慈善基金會擔任追夢計畫大使。

方志友覺得自己很幸運，孕期過了一半，還有工作可以做，身上同樣帶著一個「包袱」的經紀人還努力幫忙找錢賺，體貼的老公也寵她。讓方志友在臉書上覺得自己真好命。

方志友非常感恩現在的生活，每天都很快樂。（翻攝自方志友臉書）她說自己每天的日子不但有天使女兒帶來成長驚喜、體重沒失控、戶頭裡還有前，公公晨跑回來還會幫忙帶愛心早餐，開心的直呼：「我的人生還有什麼好值得抱怨的」。

所以即使懷孕方志友也愛心不落人後投身公益，她這次擔任安麗希望工場慈善基金會2017「小夢想・大志氣」追夢計畫大使，不但鼓勵孩子勇敢追夢，也大贊實現夢想是全世界最勇敢、也是最棒的事。

方志友宣告，即日開始到9月17日，只要協助18歲以下孩子提出具體追夢記，就有可能得到最高單一補助150萬元，方志友也鼓勵孩子們不要害怕旁人眼光，要肯努力、有衝勁。

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