Raf Simons再度聯名adidas 神鞋再掀話題

Raf Simons x adidas經典R標誌黑尾白色休閒鞋，15,800元。（MADISON提供）

〔記者林欣若／台北報導〕時尚設計師Raf Simons與運動品牌adidas Originals聯名的Stan Smith，曾以天價造成網路搶購，今年秋冬雙方再度合作，勢必再掀話題。

Raf Simons x adidas經典R標誌魔鬼氈紅色米色休閒鞋，各16,800元。（MADISON提供）

現任Calvin Klein設計師Raf Simons在時尚圈極受推崇，最新一季聯名推出的也不例外，依然讓許多歐美名人、媒體為之瘋狂。新作品強調舒適度，因此採用了適合行走的原料，並且使用有份量感的魔鬼沾，增加秋冬應有的穩重感，配上側標招牌R與S字樣讓整體的質感大大提升。細節更是令人瘋狂，鞋子的後腳跟處，印壓上Raf Simons的名字與adidas品牌標誌，大受歡迎的Stan Smith，這回採用珍珠白色與光學黑色皮革搭配，盡顯精品氣度。

此次聯名系列商品同時推出白色與紅色系列，使用同材質製作，而鞋子的側面也都有明顯的棉質英文字母，更是此款聯名款的經典特色。