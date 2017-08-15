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（影音）黃美珍耳神經壞死近聾 手術「不算成功」放棄侵入性治療

2017/08/15 15:50

〔記者陳立妍／台北報導〕女歌手黃美珍10歲時因玩水意外導致左耳近聾，4月動刀搶救僅剩2成的聽力，她今天替選秀節目《麥克波頓音樂達人秀》記者會站台，現場聆聽參賽者歌唱時，也因左耳聽不到，得轉個方向才能聽到聲音，接受媒體聯訪時她透露「手術結果不算成功」，但因為自己太怕痛，未來也不打算再做任何侵入性的治療。

Star Word《麥克波頓音樂達人秀》記者會；黃美珍。（記者陳奕全攝）

原先醫生評估黃美珍手術後，聽力可望恢復至9成，不過之後回診時，醫生表示因為她的神經已經壞死，因此恢復的聽力感受力不強，在場記者提議她嘗試中醫療法，但超怕痛的她表示「就連針灸都會怕」，直言之後不想再做任何侵入性的治療，目前聽力的狀態就是休養中。而結婚3年的她，被問到和老公張瑞哲的「做人」計畫？黃美珍也笑說因為「怕痛」，目前還沒有特別想法，但未來的目標還是希望能有一個孩子，一嘗當媽的滋味。

此外，《麥克波頓音樂達人秀》將於17日起，每周四晚上9點30分於Star World播出。

Star Word《麥克波頓音樂達人秀》記者會；台灣代表張粹方（右起）、黃美珍、羅維真。（記者陳奕全攝）Star Word《麥克波頓音樂達人秀》記者會；黃美珍。（記者陳奕全攝）

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