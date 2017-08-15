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首頁 > 婉君推

Sharp無邊框手機AQUOS S2登台 1.3萬元有找

2017/08/15 15:28

Sharp全螢幕手機AQUOS S2，屏佔比高達87.5%。（記者吳佩樺攝）

〔記者吳佩樺／台北報導〕全營幕手機成趨勢，Sharp宣布引進新代AQUOS S2，最大特色是將前鏡頭鑲入營幕中，屏佔比高達87.5%，讓5.5吋大手機擁有4.9吋的手感。

　

另主打1,200萬和800萬畫素雙主相機，主要用來拍攝背景虛化的景深效果，提供7級虛化等級；前鏡頭亦有800萬畫素。Sharp強調AQUOS S2配有1.4微米超感光大像素，在昏暗燈光下也能拍出清晰美照。

Sharp AQUOS S2配置雙攝景深相機，此為最高第7級虛化效果。（記者吳佩樺攝）

Sharp表示：「Sharp從2013年推出首款全營幕手機，加上AQUOS S2已推出29款，而AQUOS S2營幕解析度為1,080x2,040。」

Sharp AQUOS S2將前鏡頭鑲入營幕中。（記者吳佩樺攝）

Sharp AQUOS S2分二版本，標準版背蓋為水晶珀塑料材質、高通S630處理器，單機售價1萬2990元。高配版採用一體成型5曲面玻璃背蓋，高通S660處理器，單機售價1萬5990元。標準版8月下旬搶先開賣，高配版則須等到9月下旬，和台灣大哥大獨家合作銷售。

Sharp AQUOS S2高配版採用一體成型5曲面玻璃背蓋。（記者吳佩樺攝）

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