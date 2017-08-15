嚇！鬼后許瑋甯歡迎「好兄弟」上身

許瑋甯認為人生要準備好自己，才能抓住機會。（卡提諾大來賓提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕許瑋甯為拍攝《紅衣小女孩》登上新一代鬼后寶座，這次她為了宣傳《紅衣小女孩2》，不但演技更突破，重口味的劇情和驚悚拍攝過程更讓人覺得毛毛的。

擔任8月份《卡提諾大來賓之壁花相談室》來賓的許瑋甯，提到這次的《紅衣小女孩2》大喊：「受不了」，還嚷嚷自己「目前不想再演鬼片了」。

為了突破形象，完美演出這次片裡的角色，許瑋甯在家裡也會對著鏡子不斷自問：「你是誰？」，試圖降低自我認同讓精神混亂。到拍片現場「許大膽」竟然還邀請好兄弟「來上身」，真的驚死人。

許瑋甯為了演好角色，在家也會對著鏡子自問：「你是誰？」（卡提諾大來賓提供）

接下來她歡迎誇張的搞笑片、古裝劇來邀她演出，如果有主持、唱歌也很樂意。許瑋甯也聊到自己因為是混血兒，「一整個小學都是被霸凌的」，長大後才意識到應該要適時反擊。所以她送給大家一句話：「把自己準備好，等到機會來才能好好抓住。」沒想到鬼后的背面竟然是個正能量滿滿的女神。