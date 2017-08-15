限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

雙男神下跪求婚 女星感動淚崩

2017/08/15 15:23

吳心緹（左）不捨殺青大哭 SpeXial偉晉下跪安慰。（CHOCO TV提供）〔記者馮亦寧／台北報導〕CHOCO TV與魔耳國際娛樂共同出品的校園音樂劇《搖滾畢業生》預計在今年秋季開播。該劇由SpeXial偉晉、吳心緹、邱鋒澤、陳大天、林彥君等人共同演出。

受到校園喜劇《老爸上身》收視一路長紅的影響，CHOCO TV預計10月再推出由陳建寧擔任製作人與音樂總監的校園喜劇《搖滾畢業生》。

《搖滾畢業生》殺青 預計秋季開播。（CHOCO TV提供）為了讓吳心緹完美演繹劇中的「男人身、女人心」，偉晉就算在外地工作，也不忘抽空陪吳心緹聊天，教她當男人，甚至還透露很多自己的私密小動作和習慣。

擅長喜劇表演的陳大天則多次擔任救援，傳授「搞笑秘訣」給首次演出喜劇角色的吳心緹，讓她能製造出更多「笑果」。

《搖滾畢業生》演員感情好 不捨殺青。（CHOCO TV提供）由於此劇已經殺青，偉晉、陳大天、林彥君等演員年齡相近，不但戲裡演同窗，私底下感情也超好。在殺青酒現場吳心緹因為捨不得，突然崩潰大哭，嚇得偉晉跟邱鋒澤兩人趕快下跪給拍，不知情的現場工作人員還以為演出「下跪求婚」戲碼，笑翻一票人。

該劇講述互相看不順眼的男女主角「靈魂交換」劇情，兩人為了「換回靈魂做自己」不疼不忍受對方，進而一同為理想努力。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
Jolin《Play我呸》傳遭禁 謝和弦藏頭詩幫嗆中國 Jolin《Play我呸》傳遭禁 謝和弦藏頭詩幫嗆中國
2017/08/15 07:48
《死侍2》片場出人命 萊恩雷諾斯心碎發文痛悼 《死侍2》片場出人命 萊恩雷諾斯心碎發文痛悼
2017/08/15 08:52
方馨爆乳披婚紗 舊愛變繼女男友再虐心 方馨爆乳披婚紗 舊愛變繼女男友再虐心
2017/08/15 08:46
半百前玉女無悔出櫃 為愛減重復出歌壇 半百前玉女無悔出櫃 為愛減重復出歌壇
2017/08/15 08:00
明道帶「女友」回台賣地瓜 傻白甜獲「婆婆」認證 明道帶「女友」回台賣地瓜 傻白甜獲「婆婆」認證
2017/08/15 07:25
神基因！蔡瑞雪母姊高顏值曝光 神基因！蔡瑞雪母姊高顏值曝光
2017/08/15 07:17
Kid嗨過頭爽吻美熟女 許維恩露半球槓上 Kid嗨過頭爽吻美熟女 許維恩露半球槓上
2017/08/15 07:55
亡美變網美超正！安娜貝爾整形照曝光 亡美變網美超正！安娜貝爾整形照曝光
2017/08/15 07:44
咘咘2歲生日快樂 賈靜雯神基因出現了 咘咘2歲生日快樂 賈靜雯神基因出現了
2017/08/15 07:47
入主華視開節目 2綜藝大老走鮮肉路線拚陽光 入主華視開節目 2綜藝大老走鮮肉路線拚陽光
2017/08/15 08:42
（圖多）咘咘2歲了！修杰楷送這個 愛女升格「媽」 （圖多）咘咘2歲了！修杰楷送這個 愛女升格「媽」
2017/08/15 07:31
咘咘生日初吻被奪！親到臉都歪了 咘咘生日初吻被奪！親到臉都歪了
2017/08/15 08:01
侯怡君父全盲母腦傷 收入燒光「不敢算帳不敢嫁」 侯怡君父全盲母腦傷 收入燒光「不敢算帳不敢嫁」
2017/08/15 12:22
不忍44歲丈夫變老爸 29歲佐佐木希加快腳步做人 不忍44歲丈夫變老爸 29歲佐佐木希加快腳步做人
2017/08/15 07:35
蔡燦得5歲出道被定型 假面甜心當了27年 蔡燦得5歲出道被定型 假面甜心當了27年
2017/08/15 12:28
恭喜！林可彤淚崩補票 臨盆倒數與外商夫登記 恭喜！林可彤淚崩補票 臨盆倒數與外商夫登記
2017/08/15 09:59
3女人倫敦強碰 澳門古天樂搶先赴英安撫小三 3女人倫敦強碰 澳門古天樂搶先赴英安撫小三
2017/08/15 08:37
Selina「沒回加護病房」淚崩 火吻承諾做到了 Selina「沒回加護病房」淚崩 火吻承諾做到了
2017/08/15 11:48
盧貝松再砲超級英雄 酸美國隊長搞政治宣傳 盧貝松再砲超級英雄 酸美國隊長搞政治宣傳
2017/08/15 07:22
謝霆鋒妹曬辣肌！趴沙灘附贈事業線 謝霆鋒妹曬辣肌！趴沙灘附贈事業線
2017/08/15 07:50
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.