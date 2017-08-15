雙男神下跪求婚 女星感動淚崩

吳心緹（左）不捨殺青大哭 SpeXial偉晉下跪安慰。（CHOCO TV提供）〔記者馮亦寧／台北報導〕CHOCO TV與魔耳國際娛樂共同出品的校園音樂劇《搖滾畢業生》預計在今年秋季開播。該劇由SpeXial偉晉、吳心緹、邱鋒澤、陳大天、林彥君等人共同演出。

受到校園喜劇《老爸上身》收視一路長紅的影響，CHOCO TV預計10月再推出由陳建寧擔任製作人與音樂總監的校園喜劇《搖滾畢業生》。

《搖滾畢業生》殺青 預計秋季開播。（CHOCO TV提供）為了讓吳心緹完美演繹劇中的「男人身、女人心」，偉晉就算在外地工作，也不忘抽空陪吳心緹聊天，教她當男人，甚至還透露很多自己的私密小動作和習慣。

擅長喜劇表演的陳大天則多次擔任救援，傳授「搞笑秘訣」給首次演出喜劇角色的吳心緹，讓她能製造出更多「笑果」。

《搖滾畢業生》演員感情好 不捨殺青。（CHOCO TV提供）由於此劇已經殺青，偉晉、陳大天、林彥君等演員年齡相近，不但戲裡演同窗，私底下感情也超好。在殺青酒現場吳心緹因為捨不得，突然崩潰大哭，嚇得偉晉跟邱鋒澤兩人趕快下跪給拍，不知情的現場工作人員還以為演出「下跪求婚」戲碼，笑翻一票人。

該劇講述互相看不順眼的男女主角「靈魂交換」劇情，兩人為了「換回靈魂做自己」不疼不忍受對方，進而一同為理想努力。