亞莉安娜來台首唱門票加賣 安檢祭出高規格

亞莉安娜將於9月19日首度來台開唱。（理想國提供）

〔記者吳琬婷／台北報導〕西洋小天后亞莉安娜經歷英國恐怖攻擊後，她決定重新站起，繼續世界巡迴演唱會行程，亞莉安娜也將於9月19日首度來台，在台北小巨蛋開唱，門票在第一波售票時就迅速搶購一空，主辦方今再加開舞台兩旁的視線受阻區和退票的門票，讓更多歌迷能感受天后現場魅力。

受英國曼徹斯特恐怖攻擊影響，亞莉安娜重啟後的世界巡演各場演唱會，祭出了安檢的超高規格，以保障歌手及觀眾的人身安全。主辦單位Live Nation Taiwan表示，安檢內容程序仍在溝通協調當中，一旦確認會盡快公布在官方臉書上。

據悉，當天除了安檢規格不下酷玩樂團（Coldplay）的進場標準之外，還會把觀眾安檢範圍擴大，因為英國恐攻就是用包包藏匿武器，希望歌迷儘量不要攜帶包包入場。

亞莉安娜台灣演唱會視線受阻區與退票開賣時間，將於8月20日（週日）早上11點在拓元售票系統開賣。主辦方提醒，視線遮蔽區會有視線受阻的情況，因此將觀賞不到舞台正中央的銀幕，詳請可洽「理想國Live Nation Taiwan」臉書粉絲團。