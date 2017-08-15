（圖多）華人小鮮肉第二名 周湯豪拒做靠媽族

周湯豪奪下華人小鮮肉男星排行榜第二名。（《MILK潮流誌》提供）〔記者馮亦寧／台北報導〕無論外界對周湯豪的評論如何，他始終只想做自已。也因為如此，周湯豪不願靠著明星媽媽比莉光環，硬是反骨走出自己的音樂路。

剛奪下華人小鮮肉男星排行榜第二名的周湯豪，骨子裡頭藏著老靈魂。從出道以來，隨時都面對輿論壓力的他，儘管身心俱疲也決定正面迎向挑戰。

周湯豪接受《MILK潮流誌》採訪時提到，自己面臨巨大壓力時，總是會告訴自己：「是男人就想辦法克服，然後成功給大家看！」接著牙一咬心一橫，就把所有事扛下來。

面對外界批評，周湯豪以堅持自己看法與作風。（《MILK潮流誌》提供）周湯豪認為，壓力從來不會憑空不見，所以他不會討拍拍，也給不了人拍拍。重新出發的周湯豪，一曲《帥到分手》紅遍大街小巷，他忍不住提到，音樂人、創作者經常跟大環境拉扯。

「大家都跟我說YouTube點閱率那麼高，周湯豪你一定賺飽飽」，其實現實情況是，有些音樂根本不是他上傳的，但這並不意味他會刪除檔案或者檢舉別人，他覺得，拒絕盜版、鼓勵在合法音樂平台上聽音樂或看電影都是很合理的，必須透過實際教育達到目標，不是花時間找證據、去告、去索賠。

雖然出道已經這麼久，還是有人把周湯豪當成星二代，他說自己沒辦法改變是「星二代」的事實，但他否認自己是「靠媽族」。不管外界怎麼批評，周湯豪心裡只有一個目標：「要做就做最屌的。」

周湯豪身上兼具著男孩的衝勁與男人的沉穩。（《MILK潮流誌》提供） 周湯豪喜歡拚一口氣，再累也不討拍。（《MILK潮流誌》提供） 雖然身為星二代，周湯豪放話要改變老梗，帶領炫媽風潮。（《MILK潮流誌》提供）