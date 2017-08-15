限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

恭喜！活動女王再生二寶 老公竟以為抱錯小孩

2017/08/15 14:43

李培禎14日二度當媽。（艾迪昇提供）〔記者吳志偉／台北報導〕「活動女王」李培禎是國產實業前董座兒子林谷樺的老婆，昨（8/14）她二度當媽，剖腹生下重3820克，身高51公分的小兒子。第二次生寶寶，李培禎坦言心情比第一次複雜，她說：「看見兒子的第一眼一樣好感動，護士一看到就說他頭好大，是個大寶寶；剛出來時他大哭臉很皺，爸爸還以為抱錯，後來臉舒展開了，我們都覺得他比較像哥哥Ian，目前他很乖，不太亂哭，很會喝ㄋㄟㄋㄟ。」

小兒子剛出生，名字還沒確認，之後會跟老公及長輩討論，由於是第二胎，李培禎已事先就做好充足準備，加上因為大兒子跟小兒子出生時間沒有差太遠，所以沒有特別準備太多東西。合作廠商更送了全新的汽車安全座椅，另外夫妻倆也幫弟弟儲存臍帶血跟臍帶幹細胞。

李培禎14日二度當媽。（艾迪昇提供）回想起第一胎餵奶的辛苦跟破皮之痛，李培禎苦笑：「上次擠奶太心急，求好心切，反而弄到破皮受傷水腫，這次打算放輕鬆心情，並且產後一開始就尋求專業通乳師的協助。」在懷孕期間，大兒子Ian會常常指著她的肚子說：「弟弟。」然後再指自己說：「哥哥。」還會一直說「love you」，接著拿著精油要幫她按摩。

李培禎為家裡再添男丁，加上老公、大兒子，家裡就像是男生宿舍，她笑說不怕都是男生會失控，但兩個男孩想必會很皮，之後一定要好好鍛鍊身體才行。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日TOP 10
Jolin《Play我呸》傳遭禁 謝和弦藏頭詩幫嗆中國 Jolin《Play我呸》傳遭禁 謝和弦藏頭詩幫嗆中國
2017/08/15 07:48
《死侍2》片場出人命 萊恩雷諾斯心碎發文痛悼 《死侍2》片場出人命 萊恩雷諾斯心碎發文痛悼
2017/08/15 08:52
方馨爆乳披婚紗 舊愛變繼女男友再虐心 方馨爆乳披婚紗 舊愛變繼女男友再虐心
2017/08/15 08:46
65歲吳念真專注精神抗憂鬱 拒領敬老卡 65歲吳念真專注精神抗憂鬱 拒領敬老卡
2017/08/15 07:12
Makiyo賣屋求生拎名牌包 于美人跳腳「我不能輸她」 Makiyo賣屋求生拎名牌包 于美人跳腳「我不能輸她」
2017/08/15 06:32
半百前玉女無悔出櫃 為愛減重復出歌壇 半百前玉女無悔出櫃 為愛減重復出歌壇
2017/08/15 08:00
周董Jolin昆凌破天荒首同台 強力召喚侯佩岑錦榮 周董Jolin昆凌破天荒首同台 強力召喚侯佩岑錦榮
2017/08/15 06:54
明道帶「女友」回台賣地瓜 傻白甜獲「婆婆」認證 明道帶「女友」回台賣地瓜 傻白甜獲「婆婆」認證
2017/08/15 07:25
《死侍2》拍片驚傳出人命 女特技員送醫後不治 《死侍2》拍片驚傳出人命 女特技員送醫後不治
2017/08/15 07:03
神基因！蔡瑞雪母姊高顏值曝光 神基因！蔡瑞雪母姊高顏值曝光
2017/08/15 07:17
Kid嗨過頭爽吻美熟女 許維恩露半球槓上 Kid嗨過頭爽吻美熟女 許維恩露半球槓上
2017/08/15 07:55
亡美變網美超正！安娜貝爾整形照曝光 亡美變網美超正！安娜貝爾整形照曝光
2017/08/15 07:44
咘咘2歲生日快樂 賈靜雯神基因出現了 咘咘2歲生日快樂 賈靜雯神基因出現了
2017/08/15 07:47
入主華視開節目 2綜藝大老走鮮肉路線拚陽光 入主華視開節目 2綜藝大老走鮮肉路線拚陽光
2017/08/15 08:42
（圖多）咘咘2歲了！修杰楷送這個 愛女升格「媽」 （圖多）咘咘2歲了！修杰楷送這個 愛女升格「媽」
2017/08/15 07:31
咘咘生日初吻被奪！親到臉都歪了 咘咘生日初吻被奪！親到臉都歪了
2017/08/15 08:01
不忍44歲丈夫變老爸 29歲佐佐木希加快腳步做人 不忍44歲丈夫變老爸 29歲佐佐木希加快腳步做人
2017/08/15 07:35
侯怡君父全盲母腦傷 收入燒光「不敢算帳不敢嫁」 侯怡君父全盲母腦傷 收入燒光「不敢算帳不敢嫁」
2017/08/15 12:22
蔡燦得5歲出道被定型 假面甜心當了27年 蔡燦得5歲出道被定型 假面甜心當了27年
2017/08/15 12:28
恭喜！林可彤淚崩補票 臨盆倒數與外商夫登記 恭喜！林可彤淚崩補票 臨盆倒數與外商夫登記
2017/08/15 09:59
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.