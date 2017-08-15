恭喜！活動女王再生二寶 老公竟以為抱錯小孩

李培禎14日二度當媽。（艾迪昇提供）〔記者吳志偉／台北報導〕「活動女王」李培禎是國產實業前董座兒子林谷樺的老婆，昨（8/14）她二度當媽，剖腹生下重3820克，身高51公分的小兒子。第二次生寶寶，李培禎坦言心情比第一次複雜，她說：「看見兒子的第一眼一樣好感動，護士一看到就說他頭好大，是個大寶寶；剛出來時他大哭臉很皺，爸爸還以為抱錯，後來臉舒展開了，我們都覺得他比較像哥哥Ian，目前他很乖，不太亂哭，很會喝ㄋㄟㄋㄟ。」

小兒子剛出生，名字還沒確認，之後會跟老公及長輩討論，由於是第二胎，李培禎已事先就做好充足準備，加上因為大兒子跟小兒子出生時間沒有差太遠，所以沒有特別準備太多東西。合作廠商更送了全新的汽車安全座椅，另外夫妻倆也幫弟弟儲存臍帶血跟臍帶幹細胞。

李培禎14日二度當媽。（艾迪昇提供）回想起第一胎餵奶的辛苦跟破皮之痛，李培禎苦笑：「上次擠奶太心急，求好心切，反而弄到破皮受傷水腫，這次打算放輕鬆心情，並且產後一開始就尋求專業通乳師的協助。」在懷孕期間，大兒子Ian會常常指著她的肚子說：「弟弟。」然後再指自己說：「哥哥。」還會一直說「love you」，接著拿著精油要幫她按摩。

李培禎為家裡再添男丁，加上老公、大兒子，家裡就像是男生宿舍，她笑說不怕都是男生會失控，但兩個男孩想必會很皮，之後一定要好好鍛鍊身體才行。