（專訪）一起走過的10年！少女時代：是青春、愛、友情也是歸宿

少女時代歡慶出周10周年，推出新專輯《Holiday Night》回歸南韓樂壇。（環球提供）〔記者陳立妍／台北-首爾越洋連線專訪〕南韓夯團「少女時代」日前迎接出道10周年，成為「第1組活動超過10年的K-POP女團」，為了歡慶這個對歌迷及她們來說都別具意義的一刻，「少女時代」也發行了第6張韓語正規專輯《Holiday Night》回歸樂壇。

聊到過去的10年，老么徐玄說：「10年就這樣過去了，確實是很長的一段時間。在那段時間裡我總是和成員們一起，那使我能夠讓所有事情都變好；我們相互激勵、相互賦予力量，我相信這是我們能夠走得長遠的原因。」潤娥則不忘感謝歌迷，「我很高興現在我們成為了這樣的團體。 謝謝大家給我們這麼多的愛！」俞利更有感而發表示：「我想說我真的覺得非常感激，能夠這樣和我的成員們成為終生的朋友，一起沒有後悔的、盡情地揮霍青春。同時我也想感謝和恭喜我們的歌迷們，在這10周年我們之所以能夠發出光芒，都是因為你們。」



太妍（環球提供）對於大部分的K-POP樂迷而言，「少女時代」是青春回憶的印記，更是推動「韓流」走向世界的重要推手之一，但隊長太妍來說，「少女時代」就像是一個「國度」。「我在每一個時刻都竭盡全力的在身為『少女時代』，而且我也經由『少女時代』成為了現在的我。 這就是為什麼『少女時代』對我而言是一個國度。為此我也感到驕傲與珍惜。」俞利形容，「『少女時代』對我來說就是世界的中心。」感性的珊妮則說：「『少女時代』對我來說…是青春、愛、友情也是我的歸宿。」

潤娥（環球提供）而徐玄與蒂芬妮不約而同將「少女時代」比擬為家人，徐玄透露：「『少女時代』對我來說超越了家人，與她們共同經歷超過生命的一半，是我最深愛的人。」蒂芬妮也表示：「 對我來說，『少女時代』是我的家族、是我可以稱之為『家』的地方，同時也是我的一切，她們是過去10年間的一切，就是我自己。要是沒有『少女時代』，那也無法說明我自己，我應該無法發揮才能、看不到自己。」

此外，少女時代的10周年專輯《Holiday Night》現已在台數位發行。

俞利（環球提供） 珊妮（環球提供） 孝淵（環球提供） 秀英（環球提供） 蒂芬妮（環球提供） 徐玄（環球提供）