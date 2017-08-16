限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

（專訪）一起走過的10年！少女時代：是青春、愛、友情也是歸宿

2017/08/16 07:14

少女時代歡慶出周10周年，推出新專輯《Holiday Night》回歸南韓樂壇。（環球提供）〔記者陳立妍／台北-首爾越洋連線專訪〕南韓夯團「少女時代」日前迎接出道10周年，成為「第1組活動超過10年的K-POP女團」，為了歡慶這個對歌迷及她們來說都別具意義的一刻，「少女時代」也發行了第6張韓語正規專輯《Holiday Night》回歸樂壇。

聊到過去的10年，老么徐玄說：「10年就這樣過去了，確實是很長的一段時間。在那段時間裡我總是和成員們一起，那使我能夠讓所有事情都變好；我們相互激勵、相互賦予力量，我相信這是我們能夠走得長遠的原因。」潤娥則不忘感謝歌迷，「我很高興現在我們成為了這樣的團體。 謝謝大家給我們這麼多的愛！」俞利更有感而發表示：「我想說我真的覺得非常感激，能夠這樣和我的成員們成為終生的朋友，一起沒有後悔的、盡情地揮霍青春。同時我也想感謝和恭喜我們的歌迷們，在這10周年我們之所以能夠發出光芒，都是因為你們。」


太妍（環球提供）對於大部分的K-POP樂迷而言，「少女時代」是青春回憶的印記，更是推動「韓流」走向世界的重要推手之一，但隊長太妍來說，「少女時代」就像是一個「國度」。「我在每一個時刻都竭盡全力的在身為『少女時代』，而且我也經由『少女時代』成為了現在的我。 這就是為什麼『少女時代』對我而言是一個國度。為此我也感到驕傲與珍惜。」俞利形容，「『少女時代』對我來說就是世界的中心。」感性的珊妮則說：「『少女時代』對我來說…是青春、愛、友情也是我的歸宿。」

潤娥（環球提供）而徐玄與蒂芬妮不約而同將「少女時代」比擬為家人，徐玄透露：「『少女時代』對我來說超越了家人，與她們共同經歷超過生命的一半，是我最深愛的人。」蒂芬妮也表示：「 對我來說，『少女時代』是我的家族、是我可以稱之為『家』的地方，同時也是我的一切，她們是過去10年間的一切，就是我自己。要是沒有『少女時代』，那也無法說明我自己，我應該無法發揮才能、看不到自己。」

此外，少女時代的10周年專輯《Holiday Night》現已在台數位發行。

俞利（環球提供）珊妮（環球提供）孝淵（環球提供）秀英（環球提供）蒂芬妮（環球提供）徐玄（環球提供）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
本土女星險遭名導性侵 拜託媒體別報導 本土女星險遭名導性侵 拜託媒體別報導
2017/08/16 06:59
操作錯誤害跳電 網友將中油員工列「史上第8人」 操作錯誤害跳電 網友將中油員工列「史上第8人」
2017/08/15 22:35
韓瑜炫耀「我妹超正」 臥蠶電眼根本韓瑜2.0 韓瑜炫耀「我妹超正」 臥蠶電眼根本韓瑜2.0
2017/08/15 23:29
王心凌急甩烏雲私密照 情牽高學歷富二代新歡 王心凌急甩烏雲私密照 情牽高學歷富二代新歡
2017/08/16 06:18
罹癌女星1年吃千個便當果腹 搶錢不要命 罹癌女星1年吃千個便當果腹 搶錢不要命
2017/08/16 06:46
認愛姚元浩虧大了 王心凌人財兩失蒸發3000萬 認愛姚元浩虧大了 王心凌人財兩失蒸發3000萬
2017/08/16 06:29
重逢失聯30年友人 男星開唱激動相擁 重逢失聯30年友人 男星開唱激動相擁
2017/08/15 23:31
《麻醉2》他為戲交代遺言 9字妙答笑翻國師唐綺陽 《麻醉2》他為戲交代遺言 9字妙答笑翻國師唐綺陽
2017/08/15 22:37
（獨家）張善為癱瘓神隱4年 郭鐵人曝失聯內幕 （獨家）張善為癱瘓神隱4年 郭鐵人曝失聯內幕
2017/08/16 07:27
晨翔單飛官司纏身 驚曝SpeXial暗黑史 晨翔單飛官司纏身 驚曝SpeXial暗黑史
2017/08/16 07:01
韓瑜母妹長這樣 3口高顏值自己都喊正 韓瑜母妹長這樣 3口高顏值自己都喊正
2017/08/16 07:41
玖壹壹師弟和父親吵架對幹 怒撂20人結果卻... 玖壹壹師弟和父親吵架對幹 怒撂20人結果卻...
2017/08/15 23:18
方文琳電梯驚魂腿軟 全台大停電「以為要死了」 方文琳電梯驚魂腿軟 全台大停電「以為要死了」
2017/08/16 07:37
（影音）17歲聖粉染聖色頭 聖結石鼓勵當YouTuber （影音）17歲聖粉染聖色頭 聖結石鼓勵當YouTuber
2017/08/15 23:21
不怕老婆森77 阿翔指名想要「她」上車 不怕老婆森77 阿翔指名想要「她」上車
2017/08/15 22:32
布裘復合傳聞遭打臉 離婚協議火速進行中 布裘復合傳聞遭打臉 離婚協議火速進行中
2017/08/16 07:37
（專訪）盤點出道10年最幸福時刻？少時答案滿滿洋蔥 （專訪）盤點出道10年最幸福時刻？少時答案滿滿洋蔥
2017/08/16 07:21
（專訪）一起走過的10年！少女時代：是青春、愛、友情也是歸宿 （專訪）一起走過的10年！少女時代：是青春、愛、友情也是歸宿
2017/08/16 07:14
（影音）蔡明亮獻吻李康生 「很難形容我們是什麼關係」 （影音）蔡明亮獻吻李康生 「很難形容我們是什麼關係」
2017/08/16 07:49
黃明志護女友7年 長相曝光激似海倫清桃 黃明志護女友7年 長相曝光激似海倫清桃
2017/08/16 07:55
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.