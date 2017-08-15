限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 東推西推

性騷官司纏訟4年 泰勒絲勝訴鹹豬手DJ忍不住淚灑法庭

2017/08/15 15:21

泰勒絲在纏訟4年的性騷官司中終於獲得勝訴。（法新社）〔記者陳昱均／綜合報導〕美國小天后泰勒絲，在2013年到丹佛開唱時，代表KYGO Radio電台前去採訪的DJ大衛穆勒（David Mueller），竟趁合影時把手伸進她裙子裡，偷摸了她一把屁股；而泰勒絲方面當下並沒有報警處理，而是把此事告知大衛穆勒的電台主管，他便因此丟了飯碗，事後氣到反告泰勒絲「誣告」，而泰勒絲也控告大衛穆勒性騷擾，雙方就此對簿公堂。在此官司纏訟了4年後，最近終於有了結果，美國地區法官威廉馬丁尼茲（William Martinez），因認為大衛穆勒與其律師方面，都未能提供足夠證據來證明就是泰勒絲害自己被炒魷魚的，因此在11日駁回大衛穆勒針對泰勒絲的控告，而在今天最終的判決裡，泰勒絲則被陪審團判定訴，成功伸張正義，讓她當場Hold不住情緒而落淚。

泰勒絲今天出庭聽取法官與陪審團們所做出的判決；圖為法庭現場的速寫畫。（美聯社）根據《USA Today》報導，由6女2男所組成的陪審團，今天（美國當地時間14日）在經過數小時的商議後，同意泰勒絲對前大衛穆勒性騷擾的指控，判定她勝訴，也認為泰勒絲的母親和經紀人當下告知大衛穆勒公司的舉動，無法證明這就是導致他被炒魷魚的原因，而敗訴的大衛穆勒則必須賠償泰勒絲象徵性要求索賠的1美元（約新台幣30元）。

泰勒絲當下在聽到判決後，哭著擁抱自己的母親，還在陪審團步出法庭時大聲對他們說「謝謝你們」；事後她也發表聲明表示：「我想要感謝威廉馬丁尼茲法官以及陪審團們的審慎考慮，也要謝謝持續為我的律師團，替任何遭受性侵卻不能發聲的人而戰，還有特別是那些所有在長達4年的折磨以及2年的官司纏鬥中提供協助的所有人。」泰勒絲也坦承，自己能擁有這樣的特權，確實是因為自己受益於生活和這個社會，而有能力去負擔打官司所需花費的鉅額費用，說道：「我的願望，就是能夠去幫助那些同樣應該被聆聽到的聲音，因此，在不久後的將來，我將軍款給那些反性騷擾的組織，以幫助受害者們」。

至於敗訴的大衛穆勒，則透露自己為了要洗刷這被冠在自己身上長達4年的罪名，別無選擇，只能向泰勒絲提告，「告上聯邦法院是我唯一的選擇了，這是我唯一有辦法讓自己的聲音被聽到的方式」，不過最後仍挽不回名譽，輸了這場官司，還需支付泰勒絲所求償的1美元（約新台幣30元）。前DJ大衛穆勒（左後）先前反控泰勒絲誣告與害他丟飯碗，但是已在11日被法官駁回；圖為法庭現場的速寫畫。（美聯社）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
Jolin《Play我呸》傳遭禁 謝和弦藏頭詩幫嗆中國 Jolin《Play我呸》傳遭禁 謝和弦藏頭詩幫嗆中國
2017/08/15 07:48
《死侍2》片場出人命 萊恩雷諾斯心碎發文痛悼 《死侍2》片場出人命 萊恩雷諾斯心碎發文痛悼
2017/08/15 08:52
方馨爆乳披婚紗 舊愛變繼女男友再虐心 方馨爆乳披婚紗 舊愛變繼女男友再虐心
2017/08/15 08:46
半百前玉女無悔出櫃 為愛減重復出歌壇 半百前玉女無悔出櫃 為愛減重復出歌壇
2017/08/15 08:00
明道帶「女友」回台賣地瓜 傻白甜獲「婆婆」認證 明道帶「女友」回台賣地瓜 傻白甜獲「婆婆」認證
2017/08/15 07:25
神基因！蔡瑞雪母姊高顏值曝光 神基因！蔡瑞雪母姊高顏值曝光
2017/08/15 07:17
Kid嗨過頭爽吻美熟女 許維恩露半球槓上 Kid嗨過頭爽吻美熟女 許維恩露半球槓上
2017/08/15 07:55
亡美變網美超正！安娜貝爾整形照曝光 亡美變網美超正！安娜貝爾整形照曝光
2017/08/15 07:44
咘咘2歲生日快樂 賈靜雯神基因出現了 咘咘2歲生日快樂 賈靜雯神基因出現了
2017/08/15 07:47
入主華視開節目 2綜藝大老走鮮肉路線拚陽光 入主華視開節目 2綜藝大老走鮮肉路線拚陽光
2017/08/15 08:42
（圖多）咘咘2歲了！修杰楷送這個 愛女升格「媽」 （圖多）咘咘2歲了！修杰楷送這個 愛女升格「媽」
2017/08/15 07:31
咘咘生日初吻被奪！親到臉都歪了 咘咘生日初吻被奪！親到臉都歪了
2017/08/15 08:01
侯怡君父全盲母腦傷 收入燒光「不敢算帳不敢嫁」 侯怡君父全盲母腦傷 收入燒光「不敢算帳不敢嫁」
2017/08/15 12:22
不忍44歲丈夫變老爸 29歲佐佐木希加快腳步做人 不忍44歲丈夫變老爸 29歲佐佐木希加快腳步做人
2017/08/15 07:35
蔡燦得5歲出道被定型 假面甜心當了27年 蔡燦得5歲出道被定型 假面甜心當了27年
2017/08/15 12:28
恭喜！林可彤淚崩補票 臨盆倒數與外商夫登記 恭喜！林可彤淚崩補票 臨盆倒數與外商夫登記
2017/08/15 09:59
3女人倫敦強碰 澳門古天樂搶先赴英安撫小三 3女人倫敦強碰 澳門古天樂搶先赴英安撫小三
2017/08/15 08:37
Selina「沒回加護病房」淚崩 火吻承諾做到了 Selina「沒回加護病房」淚崩 火吻承諾做到了
2017/08/15 11:48
盧貝松再砲超級英雄 酸美國隊長搞政治宣傳 盧貝松再砲超級英雄 酸美國隊長搞政治宣傳
2017/08/15 07:22
謝霆鋒妹曬辣肌！趴沙灘附贈事業線 謝霆鋒妹曬辣肌！趴沙灘附贈事業線
2017/08/15 07:50
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.