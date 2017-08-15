性騷官司纏訟4年 泰勒絲勝訴鹹豬手DJ忍不住淚灑法庭

泰勒絲在纏訟4年的性騷官司中終於獲得勝訴。（法新社）〔記者陳昱均／綜合報導〕美國小天后泰勒絲，在2013年到丹佛開唱時，代表《KYGO Radio》電台前去採訪的DJ大衛穆勒（David Mueller），竟趁合影時把手伸進她裙子裡，偷摸了她一把屁股；而泰勒絲方面當下並沒有報警處理，而是把此事告知大衛穆勒的電台主管，他便因此丟了飯碗，事後氣到反告泰勒絲「誣告」，而泰勒絲也控告大衛穆勒性騷擾，雙方就此對簿公堂。在此官司纏訟了4年後，最近終於有了結果，美國地區法官威廉馬丁尼茲（William Martinez），因認為大衛穆勒與其律師方面，都未能提供足夠證據來證明就是泰勒絲害自己被炒魷魚的，因此在11日駁回大衛穆勒針對泰勒絲的控告，而在今天最終的判決裡，泰勒絲則被陪審團判定訴，成功伸張正義，讓她當場Hold不住情緒而落淚。



泰勒絲今天出庭聽取法官與陪審團們所做出的判決；圖為法庭現場的速寫畫。（美聯社）根據《USA Today》報導，由6女2男所組成的陪審團，今天（美國當地時間14日）在經過數小時的商議後，同意泰勒絲對前大衛穆勒性騷擾的指控，判定她勝訴，也認為泰勒絲的母親和經紀人當下告知大衛穆勒公司的舉動，無法證明這就是導致他被炒魷魚的原因，而敗訴的大衛穆勒則必須賠償泰勒絲象徵性要求索賠的1美元（約新台幣30元）。

泰勒絲當下在聽到判決後，哭著擁抱自己的母親，還在陪審團步出法庭時大聲對他們說「謝謝你們」；事後她也發表聲明表示：「我想要感謝威廉馬丁尼茲法官以及陪審團們的審慎考慮，也要謝謝持續為我的律師團，替任何遭受性侵卻不能發聲的人而戰，還有特別是那些所有在長達4年的折磨以及2年的官司纏鬥中提供協助的所有人。」泰勒絲也坦承，自己能擁有這樣的特權，確實是因為自己受益於生活和這個社會，而有能力去負擔打官司所需花費的鉅額費用，說道：「我的願望，就是能夠去幫助那些同樣應該被聆聽到的聲音，因此，在不久後的將來，我將軍款給那些反性騷擾的組織，以幫助受害者們」。

至於敗訴的大衛穆勒，則透露自己為了要洗刷這被冠在自己身上長達4年的罪名，別無選擇，只能向泰勒絲提告，「告上聯邦法院是我唯一的選擇了，這是我唯一有辦法讓自己的聲音被聽到的方式」，不過最後仍挽不回名譽，輸了這場官司，還需支付泰勒絲所求償的1美元（約新台幣30元）。 前DJ大衛穆勒（左後）先前反控泰勒絲誣告與害他丟飯碗，但是已在11日被法官駁回；圖為法庭現場的速寫畫。（美聯社）