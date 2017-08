往日情敵再度槓上 陳冠希狠酸余文樂潮牌抄襲

陳冠希(右)與余文樂過去曾是情敵。(翻攝自陳冠希微博、余文樂IG)

〔娛樂頻道/綜合報導〕港星陳冠希與余文樂過去曾因同時追求「阿嬌」鍾欣潼而種下心結,又傳出在某頒獎典禮後台,兩人因碰撞差點大打出手,不合傳言不脛而走,多年過去一切本該事過境遷,昨日與余文樂合作的潮牌設計師IG貼出新作品,陳冠希竟留言狠酸抄襲,再次引起風波。

陳冠希狠批余文樂抄襲。(翻攝自Godfrey Kwan IG)

陳冠希所經營的CLOT及余文樂的MADNESS在潮牌界各有成就,昨日與余文樂合作的設計師在IG貼出一張MADNESS的牛仔外套,竟驚見陳冠希在底下留言,先是發出大笑的符號,並說「NEW SLAVE(新奴隸)」,並將品牌名稱「MADNESS」改成「SADNESS(悲哀)」,最後嗆聲「FELL SORRY FOR U BRO/BUT EVERYONE NEED TO MAKE A LIVING(為你感到可悲兄弟,但每個人都需要生活)」,狠酸余文樂抄襲。

余文樂回應陳冠希的攻擊。(翻攝自余文樂IG)

面對陳冠希的攻擊,余文樂在IG貼了一張圖,上面寫著「THE BEST REVENGE IS MASSIVE SUCCESS(成功是最好的報復)」,並表示「面對著攻擊你的人」,大氣回應陳冠希的批評,網友們也紛紛為他打氣,要他別理會流言蜚語。