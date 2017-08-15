往日情敵再度槓上 陳冠希狠酸余文樂潮牌抄襲

陳冠希（右）與余文樂過去曾是情敵。（翻攝自陳冠希微博、余文樂IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕港星陳冠希與余文樂過去曾因同時追求「阿嬌」鍾欣潼而種下心結，又傳出在某頒獎典禮後台，兩人因碰撞差點大打出手，不合傳言不脛而走，多年過去一切本該事過境遷，昨日與余文樂合作的潮牌設計師IG貼出新作品，陳冠希竟留言狠酸抄襲，再次引起風波。

陳冠希狠批余文樂抄襲。（翻攝自Godfrey Kwan IG）

陳冠希所經營的CLOT及余文樂的MADNESS在潮牌界各有成就，昨日與余文樂合作的設計師在IG貼出一張MADNESS的牛仔外套，竟驚見陳冠希在底下留言，先是發出大笑的符號，並說「NEW SLAVE（新奴隸）」，並將品牌名稱「MADNESS」改成「SADNESS（悲哀）」，最後嗆聲「FELL SORRY FOR U BRO／BUT EVERYONE NEED TO MAKE A LIVING（為你感到可悲兄弟，但每個人都需要生活）」，狠酸余文樂抄襲。

余文樂回應陳冠希的攻擊。（翻攝自余文樂IG）

面對陳冠希的攻擊，余文樂在IG貼了一張圖，上面寫著「THE BEST REVENGE IS MASSIVE SUCCESS（成功是最好的報復）」，並表示「面對著攻擊你的人」，大氣回應陳冠希的批評，網友們也紛紛為他打氣，要他別理會流言蜚語。