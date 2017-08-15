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首頁 > 婉君推

（影音）黃美珍親授護嗓秘訣 《達人秀》台灣代表搶發片門票

2017/08/15 14:40

黃美珍為Star Word《麥克波頓音樂達人秀》記者會站台。（記者陳奕全攝）記者陳立妍／台北報導〕由西洋流行樂壇傳奇人物麥克波頓主持的選秀節目《麥克波頓音樂達人秀》，將於17日起在台開播，來自泰國、菲律賓、馬來西亞以及台灣的素人歌手，透過節目爭取發片及跟著麥克波頓世界巡迴演唱的機會。今記者會上特地邀請到出身自《超級星光大道》第二季的歌手黃美珍站台，現場指點張粹方、羅維真兩位台灣代表歌唱技巧，並以過來人的身分傳授選秀比賽秘訣。

黃美珍透露，在比賽中「緊張和壓力都是必經的過程」，提醒參賽者「不要忘記自己為何要來這個舞台」， 也不要忘記自己的特質，更不要害怕別人如何評論你，站上舞台後就盡情的享受。黃美珍並分享護嗓秘訣就是「不能喝冰的和熱的」，尤其是嗓子狀況不好時，千萬不能喝熱的，以免喉嚨發炎，平常也要多訓練自己的歌唱技巧，即使處於處於壓力大、睡眠不足的狀態下，嗓子仍能維持在一定的水準。

Star Word《麥克波頓音樂達人秀》記者會，黃美珍和台灣代表張粹方（右）、羅維真（左）合照。（記者陳奕全攝）之後張粹方、羅維真現場清唱了各自的自創曲，黃美珍大讚羅維真「聲音很美，讓人聽了感覺很舒服」，而張粹方的優點則是「聲音很甜美，有節奏感」，如果必須選擇一人合作？黃美珍先是陷入一陣苦惱，最後選擇了羅維真，「她唱歌的感覺有點Bossa Nova，我的聲音則是比較有爆發力的類型，混搭起來應該可以創造出不同的火花。」

此外，《麥克波頓音樂達人秀》將於17日起，每周四晚上9點30分於Star World播出。

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