漫威女星想跳槽？喊話DC要演「女小丑」

在漫威《星際異攻隊》系列裡飾演「涅布拉」一角的女星凱倫吉蘭（左），向DC喊話自己想演「小丑」（右）一角。（合成圖，翻攝自Comic Book Movie、ComingSoon.net）〔記者陳昱均／綜合報導〕身為「世仇」的漫威與DC，雙方粉絲幾乎是不共戴天，不過對於他們的演員群與工作人員來說，就似乎比較沒有這樣明確的敵對意識，甚至還顯得友好和平，像是漫威總裁凱文費奇與DC總裁傑夫強斯，先前才因要向讓《超人》一片更成為首部大賣座的超級英雄電影、從而令這類電影躍身成主流電影之一的「教父」李察唐納（Richard Donner）來致敬，而難得同台；先前執導過《復仇者聯盟》1跟2的導演喬斯惠登，也才從漫威跳槽到DC，要來代因女兒自殺而決定回歸家庭的導演查克史奈德完成《正義聯盟》收尾工作，並成《蝙蝠女》的新導演。現在，又有一名漫威女星對於經典的DC角色「小丑」大感興趣，竟對他們放話說自己很想演！

卸掉「涅布拉」特殊化妝的凱倫吉蘭，其實是個大美女。（美聯社）在漫威《星際異攻隊》系列裡飾演「涅布拉」一角的女星凱倫吉蘭（Karen Gillan），最近出席佛羅里達「超級漫展」（Florida SuperCon）時，就被一名粉絲問到自己會想扮演非漫威宇宙裡的哪個角色，她便回答：「好的DC，我準備要說話了喔，我想要演小丑，可能演個女小丑吧，這是我的目標！看誰能幫我打個電話給他們，告訴他們我有空可以演出」，令人相當意外。

凱倫吉蘭（左）最近出席佛羅里達「超級漫展」。（翻攝自Only Nerds Allowed）凱倫吉蘭自己隨後也解釋：「我喜歡演反派的原因，只是因為我感覺他們與我真實的性格大不相同，所以會是個滿大的挑戰；同時，關於反派，我喜歡做的是去找出為什麼他們會成為反派的原因，然後當你理解發生在他們身上的糟糕事情後，你就會去開始思考，這些人到底是不是所謂的『反派』、為什麼會變成那個樣子。」從她這番話看來，會選擇小丑這個因遇上人生中「最糟糕的一天」，而心志扭曲的角色也，似乎也就不讓人那麼意外了。 漫畫裡，小丑就是因為遭遇了人生最糟糕的一天，所以才心志扭曲成為現在的終極大反派。（翻攝自Autodo）