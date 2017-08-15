限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 東推西推

漫威女星想跳槽？喊話DC要演「女小丑」

2017/08/15 15:54

在漫威《星際異攻隊》系列裡飾演「涅布拉」一角的女星凱倫吉蘭（左），向DC喊話自己想演「小丑」（右）一角。（合成圖，翻攝自Comic Book Movie、ComingSoon.net）〔記者陳昱均／綜合報導〕身為「世仇」的漫威與DC，雙方粉絲幾乎是不共戴天，不過對於他們的演員群與工作人員來說，就似乎比較沒有這樣明確的敵對意識，甚至還顯得友好和平，像是漫威總裁凱文費奇與DC總裁傑夫強斯，先前才因要向讓《超人》一片更成為首部大賣座的超級英雄電影、從而令這類電影躍身成主流電影之一的「教父」李察唐納（Richard Donner）來致敬，而難得同台；先前執導過《復仇者聯盟》1跟2的導演喬斯惠登，也才從漫威跳槽到DC，要來代因女兒自殺而決定回歸家庭的導演查克史奈德完成《正義聯盟》收尾工作，並成《蝙蝠女》的新導演。現在，又有一名漫威女星對於經典的DC角色「小丑」大感興趣，竟對他們放話說自己很想演！

卸掉「涅布拉」特殊化妝的凱倫吉蘭，其實是個大美女。（美聯社）在漫威《星際異攻隊》系列裡飾演「涅布拉」一角的女星凱倫吉蘭（Karen Gillan），最近出席佛羅里達「超級漫展」（Florida SuperCon）時，就被一名粉絲問到自己會想扮演非漫威宇宙裡的哪個角色，她便回答：「好的DC，我準備要說話了喔，我想要演小丑，可能演個女小丑吧，這是我的目標！看誰能幫我打個電話給他們，告訴他們我有空可以演出」，令人相當意外。

凱倫吉蘭（左）最近出席佛羅里達「超級漫展」。（翻攝自Only Nerds Allowed）凱倫吉蘭自己隨後也解釋：「我喜歡演反派的原因，只是因為我感覺他們與我真實的性格大不相同，所以會是個滿大的挑戰；同時，關於反派，我喜歡做的是去找出為什麼他們會成為反派的原因，然後當你理解發生在他們身上的糟糕事情後，你就會去開始思考，這些人到底是不是所謂的『反派』、為什麼會變成那個樣子。」從她這番話看來，會選擇小丑這個因遇上人生中「最糟糕的一天」，而心志扭曲的角色也，似乎也就不讓人那麼意外了。漫畫裡，小丑就是因為遭遇了人生最糟糕的一天，所以才心志扭曲成為現在的終極大反派。（翻攝自Autodo）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
Jolin《Play我呸》傳遭禁 謝和弦藏頭詩幫嗆中國 Jolin《Play我呸》傳遭禁 謝和弦藏頭詩幫嗆中國
2017/08/15 07:48
《死侍2》片場出人命 萊恩雷諾斯心碎發文痛悼 《死侍2》片場出人命 萊恩雷諾斯心碎發文痛悼
2017/08/15 08:52
方馨爆乳披婚紗 舊愛變繼女男友再虐心 方馨爆乳披婚紗 舊愛變繼女男友再虐心
2017/08/15 08:46
半百前玉女無悔出櫃 為愛減重復出歌壇 半百前玉女無悔出櫃 為愛減重復出歌壇
2017/08/15 08:00
明道帶「女友」回台賣地瓜 傻白甜獲「婆婆」認證 明道帶「女友」回台賣地瓜 傻白甜獲「婆婆」認證
2017/08/15 07:25
神基因！蔡瑞雪母姊高顏值曝光 神基因！蔡瑞雪母姊高顏值曝光
2017/08/15 07:17
Kid嗨過頭爽吻美熟女 許維恩露半球槓上 Kid嗨過頭爽吻美熟女 許維恩露半球槓上
2017/08/15 07:55
亡美變網美超正！安娜貝爾整形照曝光 亡美變網美超正！安娜貝爾整形照曝光
2017/08/15 07:44
咘咘2歲生日快樂 賈靜雯神基因出現了 咘咘2歲生日快樂 賈靜雯神基因出現了
2017/08/15 07:47
入主華視開節目 2綜藝大老走鮮肉路線拚陽光 入主華視開節目 2綜藝大老走鮮肉路線拚陽光
2017/08/15 08:42
（圖多）咘咘2歲了！修杰楷送這個 愛女升格「媽」 （圖多）咘咘2歲了！修杰楷送這個 愛女升格「媽」
2017/08/15 07:31
咘咘生日初吻被奪！親到臉都歪了 咘咘生日初吻被奪！親到臉都歪了
2017/08/15 08:01
侯怡君父全盲母腦傷 收入燒光「不敢算帳不敢嫁」 侯怡君父全盲母腦傷 收入燒光「不敢算帳不敢嫁」
2017/08/15 12:22
不忍44歲丈夫變老爸 29歲佐佐木希加快腳步做人 不忍44歲丈夫變老爸 29歲佐佐木希加快腳步做人
2017/08/15 07:35
蔡燦得5歲出道被定型 假面甜心當了27年 蔡燦得5歲出道被定型 假面甜心當了27年
2017/08/15 12:28
恭喜！林可彤淚崩補票 臨盆倒數與外商夫登記 恭喜！林可彤淚崩補票 臨盆倒數與外商夫登記
2017/08/15 09:59
3女人倫敦強碰 澳門古天樂搶先赴英安撫小三 3女人倫敦強碰 澳門古天樂搶先赴英安撫小三
2017/08/15 08:37
Selina「沒回加護病房」淚崩 火吻承諾做到了 Selina「沒回加護病房」淚崩 火吻承諾做到了
2017/08/15 11:48
盧貝松再砲超級英雄 酸美國隊長搞政治宣傳 盧貝松再砲超級英雄 酸美國隊長搞政治宣傳
2017/08/15 07:22
謝霆鋒妹曬辣肌！趴沙灘附贈事業線 謝霆鋒妹曬辣肌！趴沙灘附贈事業線
2017/08/15 07:50
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.