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（影音）《樂來越愛你》幕後鋼琴家現身台北 快閃演出粉絲驚喜

2017/08/15 13:41

樂來越愛你電影音樂交響音樂會快閃活動，鋼琴家藍迪．寇伯。（記者胡舜翔攝）〔記者凌美雪／台北報導〕《LA LA LAND 樂來越愛你電影交響音樂會》，將於本週五在台展開巡演，電影中擔任幕後鋼琴演奏的美國當紅音樂家藍迪．寇伯（Randy Kerber），今天早上剛由美國飛抵台灣，在下榻飯店小試身手快閃演出10分鐘，立刻吸引大批粉絲排隊要求合照簽名，藍迪則來者不拒，展現十足親和力。

藍迪．寇伯在下榻飯店小試身手快閃演出10分鐘。（記者胡舜翔攝）這也是《LA LA LAND》以音樂會形式現場演出以來，藍迪首次離開美國親自參與海外的演出，至今已經參與超過800部電影配樂工作的他，對於《LA LA LAND》的配樂與現場演出，表示：「很高興透過這部電影，有機會跟大眾重新介紹音樂劇，也很開心觀眾回應熱烈。」因為電影在全球賣座極佳，很多人都已看過電影，藍迪希望每個走進音樂廳的人，都能完全沉浸在影像與所有現場演出的氣氛裡。

樂來越愛你電影音樂交響音樂會快閃活動，鋼琴家藍迪．寇伯（前）、指揮家艾瑞克．奧斯納。（記者胡舜翔攝）電影裡有一段超動人的獨奏，是男主角萊恩葛斯林落寞地彈奏《City of Stars》，為此，萊恩花了2個月時間，每星期4天、每天2小時，請專業鋼琴老師教彈，演出前則由藍迪親自教他即興的指法，藍迪說，萊恩非常認真，「常會問我意見，問我還有沒有可以改進的空間」，非常努力學習。

樂來越愛你電影音樂交響音樂會快閃活動，鋼琴家藍迪．寇伯（前）、指揮家艾瑞克．奧斯納。（記者胡舜翔攝）在萊恩經由藍迪指導過而超傳神的「指法」背後，真正琴音還是來自藍迪，所以，台灣樂迷非常幸運，可以聽到藍迪親自在台灣的音樂會裡演出。不過，由於該段音樂爵士即興成分很高，今早快閃演出時，藍迪的彈奏就顯得激情一些，相信在台灣的3場演出中，也將因現場氣氛有所不同。

樂來越愛你電影音樂交響音樂會快閃活動，鋼琴家藍迪．寇伯。（記者胡舜翔攝）由於整場電影交響音樂會編制龐大，在全球的演出都由指揮艾瑞克‧奧斯納（Erik Ochsner）與當地樂團及合唱團合作，艾瑞克說，這種感覺「有點像相親」，明天開始他將與參與演出的長榮樂團首次排練，他非常期待。

《LA LA LAND 樂來越愛你電影交響音樂會》將於8月18、19日‏在台北國家音樂廳，20日在台中國家歌劇院演出。

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