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（影音）跳水金童出櫃情定大20歲編劇男 唯美婚禮令人醉心

2017/08/15 13:05

湯姆戴利（左）和男友布萊克恩在豪華古堡完婚，接受親朋好友祝福。（翻攝自新浪娛樂微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕22歲英國跳水選手戴利（Tom Daley）今年5月和年長20歲、交往多年美籍奧斯卡金像獎編劇布萊克（Dustin LanceBlack）在英國的豪華城堡完婚，昨天2人浪漫婚禮影片正式曝光，美到讓人醉心。

戴利（右）和布萊克許下攜手走一生的愛的誓言。（翻攝自Dustin LanceBlack　IG）

戴利10歲起參加各式跳水比賽，創下多項國際賽事最年少奪牌紀錄，成績輝煌。2008年，他以14歲之齡代表英國出戰奧運，拿下最年少英國跳水國家代表紀錄；2012年在倫敦奧運、2016年在里約奧運各奪下1面銅牌。

由於臉蛋俊俏、身材健美，戴利在電視轉播比賽屢獲特寫，聲名大噪。他在2013年公開出櫃，2015年10月宣布與大自己20歲的布萊克訂婚，2人感情甜蜜，戴利征戰里約奧運時，布萊克也愛相隨。今年5月，這對戀人在雙方親朋好友祝福下步入禮堂，婚禮畫面美不勝收，2人還談到相識到相愛過程，對彼此印象，每一句都是甜滋滋情話。

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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