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首頁 > 婉君推

下殺3折！法國鑄鐵鍋LE CREUSET特賣周五開跑

2017/08/15 11:43

LE CREUSET 鑄鐵愛心鍋20cm（甜心粉）特價7,900元，原價13000元。（LE CREUSET提供）〔記者凃盈如／台北報導〕法國專業烹調鑄鐵鍋品牌LE CREUSET將於8月18日（五）至8月20日（日）於臺北國泰金融會議中心舉辦夏日品牌特賣會。將祭出超值回饋滿萬折現再送1,500元購物券活動，只要於特賣會活動網頁完成登入，即可享購物當日單筆發票金額滿萬，現抵500元優惠，另贈1,000商品購物抵用券（可累贈），還可獲得線上商店500元購物折價代碼。

LE CREUSET鑄鐵圓鍋24cm（海岸藍）特價6,900元，原價15,000元。（LE CREUSET提供）本次活動現場將有超過400款、12,000多件精選商品提供選購，包含經典鑄鐵、瓷器、耐熱矽膠、不鏽鋼及備受專業人士推崇的TNS玩美不沾鍋系列等，眾多限量商品超低優惠3折起。 LE CREUSET是全球第一大琺瑯鑄鐵鍋品牌，承襲法國百年工藝，堅持以手工打造最優質的鍋具，以多元、夢幻的色彩為廚房增添優雅品味，備受廣大主婦喜愛推崇。活動時間為8月18日～20日，於國泰金融會議中心A廳 l（台北市信義區松仁路9號）舉行，時間為11:00～19:00 ，若售罄，將提前結束。

LE CREUSET鑄鐵淺底鍋26cm（薄荷綠），特價6,900元，原價15,000元。（LE CREUSET提供）LE CREUSET 琺瑯湯鍋22cm（亮粉），特價2,500元，原價5,800元。（LE CREUSET提供）LE CREUSET鑄鐵山茶花鍋20cm （葡萄紫），特價7,900元，原價13,000元。（LE CREUSET提供）

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