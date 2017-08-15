限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

（贈票）《一路不順風》法式幽默 馬路三寶失控狂飆

2017/08/15 12:31

《自由娛樂頻道》將送出《一路不順風》25日上映後的電影交換券給大家。（原創娛樂提供）〔記者陳昱均／台北報導〕法國導演尼可拉斯班納莫（Nicolas Benamou），繼喜劇電影《褓姆Hold不住》1與2後，籌備一年，再次推出挑戰拍攝極限的最新喜劇公路電影《一路不順風》，帶著100人的工作團隊，前往馬其頓拍攝，動用馬其頓當地400位技術人員、租下200輛車，並封了2條高速公路，在高速公路上拍攝將近2個月，還找來外型酷似小勞勃道尼的男星荷西賈西亞（José Garcia）演出，話題度十足。

法國影星荷西賈西亞神似好萊塢影星「鋼鐵人」小勞勃道尼。（原創娛樂提供）《一路不順風》劇情講述一名逐漸對生活失去熱情的巴黎整形外科醫師湯姆，提議帶著即將臨盆的精神科醫師老婆與2個鬼靈精怪的孩子，去法國南部度假兩星期；誰知出發當天，又哭又愛跟、換女伴像換衣服的風流阿公也跳上車，加入這次家族旅行。果然，旅行才剛開始，車上乘客就吵翻天，湯姆才正要吹噓這輛全新高科技的梅杜莎房車有多好時，卻發現剛打開的定速系統無法解除，導致車子全力在高速公路上狂飆，停也停不下來，一趟驚險刺激的旅程就此展開...。

荷西賈西亞在《一路不順風》中，載孕妻在高速公路上狂飆。（原創娛樂提供）這次《自由娛樂頻道》將送出《一路不順風》電影交換券（25日上映給大家（1人2張），詳情請見《自由娛樂頻道粉絲團》置頂貼文。如此好康的活動，千萬不要錯過了。

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
Jolin《Play我呸》傳遭禁 謝和弦藏頭詩幫嗆中國 Jolin《Play我呸》傳遭禁 謝和弦藏頭詩幫嗆中國
2017/08/15 07:48
《死侍2》片場出人命 萊恩雷諾斯心碎發文痛悼 《死侍2》片場出人命 萊恩雷諾斯心碎發文痛悼
2017/08/15 08:52
方馨爆乳披婚紗 舊愛變繼女男友再虐心 方馨爆乳披婚紗 舊愛變繼女男友再虐心
2017/08/15 08:46
Makiyo賣屋求生拎名牌包 于美人跳腳「我不能輸她」 Makiyo賣屋求生拎名牌包 于美人跳腳「我不能輸她」
2017/08/15 06:32
65歲吳念真專注精神抗憂鬱 拒領敬老卡 65歲吳念真專注精神抗憂鬱 拒領敬老卡
2017/08/15 07:12
半百前玉女無悔出櫃 為愛減重復出歌壇 半百前玉女無悔出櫃 為愛減重復出歌壇
2017/08/15 08:00
周董Jolin昆凌破天荒首同台 強力召喚侯佩岑錦榮 周董Jolin昆凌破天荒首同台 強力召喚侯佩岑錦榮
2017/08/15 06:54
《死侍2》拍片驚傳出人命 女特技員送醫後不治 《死侍2》拍片驚傳出人命 女特技員送醫後不治
2017/08/15 07:03
明道帶「女友」回台賣地瓜 傻白甜獲「婆婆」認證 明道帶「女友」回台賣地瓜 傻白甜獲「婆婆」認證
2017/08/15 07:25
神基因！蔡瑞雪母姊高顏值曝光 神基因！蔡瑞雪母姊高顏值曝光
2017/08/15 07:17
Kid嗨過頭爽吻美熟女 許維恩露半球槓上 Kid嗨過頭爽吻美熟女 許維恩露半球槓上
2017/08/15 07:55
亡美變網美超正！安娜貝爾整形照曝光 亡美變網美超正！安娜貝爾整形照曝光
2017/08/15 07:44
入主華視開節目 2綜藝大老走鮮肉路線拚陽光 入主華視開節目 2綜藝大老走鮮肉路線拚陽光
2017/08/15 08:42
咘咘2歲生日快樂 賈靜雯神基因出現了 咘咘2歲生日快樂 賈靜雯神基因出現了
2017/08/15 07:47
（圖多）咘咘2歲了！修杰楷送這個 愛女升格「媽」 （圖多）咘咘2歲了！修杰楷送這個 愛女升格「媽」
2017/08/15 07:31
咘咘生日初吻被奪！親到臉都歪了 咘咘生日初吻被奪！親到臉都歪了
2017/08/15 08:01
不忍44歲丈夫變老爸 29歲佐佐木希加快腳步做人 不忍44歲丈夫變老爸 29歲佐佐木希加快腳步做人
2017/08/15 07:35
侯怡君父全盲母腦傷 收入燒光「不敢算帳不敢嫁」 侯怡君父全盲母腦傷 收入燒光「不敢算帳不敢嫁」
2017/08/15 12:22
3女人倫敦強碰 澳門古天樂搶先赴英安撫小三 3女人倫敦強碰 澳門古天樂搶先赴英安撫小三
2017/08/15 08:37
蔡燦得5歲出道被定型 假面甜心當了27年 蔡燦得5歲出道被定型 假面甜心當了27年
2017/08/15 12:28
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.