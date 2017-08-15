（贈票）《一路不順風》法式幽默 馬路三寶失控狂飆
2017/08/15 12:31
《自由娛樂頻道》將送出《一路不順風》25日上映後的電影交換券給大家。（原創娛樂提供）〔記者陳昱均／台北報導〕法國導演尼可拉斯班納莫（Nicolas Benamou），繼喜劇電影《褓姆Hold不住》1與2後，籌備一年，再次推出挑戰拍攝極限的最新喜劇公路電影《一路不順風》，帶著100人的工作團隊，前往馬其頓拍攝，動用馬其頓當地400位技術人員、租下200輛車，並封了2條高速公路，在高速公路上拍攝將近2個月，還找來外型酷似小勞勃道尼的男星荷西賈西亞（José Garcia）演出，話題度十足。
法國影星荷西賈西亞神似好萊塢影星「鋼鐵人」小勞勃道尼。（原創娛樂提供）《一路不順風》劇情講述一名逐漸對生活失去熱情的巴黎整形外科醫師湯姆，提議帶著即將臨盆的精神科醫師老婆與2個鬼靈精怪的孩子，去法國南部度假兩星期；誰知出發當天，又哭又愛跟、換女伴像換衣服的風流阿公也跳上車，加入這次家族旅行。果然，旅行才剛開始，車上乘客就吵翻天，湯姆才正要吹噓這輛全新高科技的梅杜莎房車有多好時，卻發現剛打開的定速系統無法解除，導致車子全力在高速公路上狂飆，停也停不下來，一趟驚險刺激的旅程就此展開...。
荷西賈西亞在《一路不順風》中，載孕妻在高速公路上狂飆。（原創娛樂提供）這次《自由娛樂頻道》將送出《一路不順風》電影交換券（25日上映）給大家（1人2張），詳情請見《自由娛樂頻道粉絲團》置頂貼文。如此好康的活動，千萬不要錯過了。
相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉
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