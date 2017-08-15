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這款《蜘蛛人》海報藏秘辛！湯姆霍蘭德被惡整驚呼「什麼鬼」

2017/08/15 13:17

湯姆霍蘭德透露這張電影宣傳海報的背後，有個不為人知的小故事。（翻攝自蜘蛛人臉書）〔記者陳昱均／綜合報導〕索尼與漫威合作的蜘蛛人新片《蜘蛛人：返校日》，上映後叫好又叫座，已經在全球賣破7億美金（約台幣214億元），連帶讓主演的小鮮肉男星湯姆霍蘭德人氣更上一層樓。而個性開朗活潑的他，最近就大爆一個關於其中一張《蜘蛛人：返校日》宣傳海報背後的有趣故事，讓人驚呼根本遭到工作人員惡整！

湯姆霍蘭德所指的就是這張電影海報。（翻攝自蜘蛛人臉書）湯姆霍蘭德最近接受《Cinema Blend》訪問時，就透露其實在那張蜘蛛人戴著耳機、穿著緊身制服配校服外套，舒服躺著休息的電影海報，不是靠演出來的，而是他本人真的就是在那趁著拍戲空檔打盹補眠！他表示：「一個關於那張海報有趣的故事，就是那其實真的是我在睡覺的樣子。這並不是電影中的任何部分，就只是我趁著空檔時在補眠，我們拍攝這場戲的那天，我真的相當疲憊，然後就躺在地板上睡著了，攝影師趁機就拍了一張照片。」

湯姆霍蘭德當下只是在趁拍戲空檔補眠，沒想到就被攝影師拍了下來，並且P成了電影宣傳海報。（翻攝自湯姆霍蘭德Instagram）令他萬萬沒想到的是，劇組人員竟然還真的把他在地板上睡著的照片，P成了宣傳用的電影海報，讓他在看到當下都忍不住驚呼：「什麼！什麼鬼啦你們！」讓人笑到不行。湯姆霍蘭德搞笑與自己這張被惡搞的經典海報合影。（翻攝自湯姆霍蘭德Instagram）

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