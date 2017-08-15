（影音）《死侍2》替身摔車亡 角色需要禁戴安全帽

《死侍2》劇組驚傳拍攝意外。（翻攝自YouTube）〔記者盧家豪／綜合報導〕人氣電影續集《死侍2》日前在加拿大溫哥華拍攝，傳出嚴重摔車意外，一名非裔美籍女特技演員Joi SJ Harris騎著重機撞向大樓落地玻璃，送醫不治。

根據外媒報導，事發於當地時間星期一早上8點，Joi SJ Harris是本集女主角Zazie Beetz的替身，正拍攝重機飛車場景，且由於角色扮相需要，她未能配戴安全帽，現場目擊者更稱當時完全沒聽到煞車聲，可想見當時撞擊力道不小，至於詳細情形，當地警方還在調查中。

女特技演員Joi SJ Harris拍攝《死侍2》發生嚴重意外身亡。（翻攝自Joi SJ Harris臉書）「死侍」萊恩雷諾斯事後除了向其家人致哀，也發文表示感到心碎、十分震驚；導演亦稱這場悲劇令他難過得無法言語。

近期好萊塢意外頻傳，上月人氣影集《陰屍路》趕拍第8季，一名33歲特技替身演員John Bernecker在拍攝期間從6公尺高度意外墜地身亡；就連「阿湯哥」湯姆克魯斯前天也驚傳在拍攝《不可能的任務6》時撞牆受傷，之後影片畫面曝光，只見他連走路都不穩，傷勢不輕。

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