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分手半年舊情復燃？奧蘭多帥騎重機載凱蒂佩芮看演唱會

2017/08/15 10:24

凱蒂佩芮（左）日前被目擊與前男友奧蘭多布隆（右）一起甜蜜去觀看紅髮艾德的洛杉磯演唱會。（翻攝自TMZ）〔記者陳昱均／綜合報導〕32歲美國歌姬凱蒂佩芮，在今年奧斯卡後，閃電分了交往1年多的男友奧蘭多布隆，震驚不少人；然而，就在2人分手半年後的現在，卻又被粉絲抓包於12日一起現身在洛杉磯史坦波中心（Staples Center），結伴觀賞紅髮艾德的演唱會，不僅同進同出，甚至還被目擊做出牽手、親吻的親密動作，不禁讓人猜測這段戀情是否已經死灰復燃了。

凱蒂佩芮與奧蘭多布隆被拍下緊貼著坐在一起看演唱會的甜蜜模樣。（翻攝自推特）2人不只一起觀看演唱會，頭上還戴上類似款的黑色休閒棒球帽。（翻攝自推特）在紅髮艾德的洛杉磯演唱會現場，有粉絲就捕捉到都戴著相似款黑色休閒棒球棒的凱蒂佩芮與奧蘭多布隆，貼得相當近地坐在一側的觀眾席邊緣，來欣賞這場演唱會；另外，也有網友表示散場時在後台，看到2人手牽著手一起行走，最後凱蒂佩芮更是搭乘了奧蘭多布隆所騎乘的重機離開，互動看似十分親密。對此，一名相關人士就向《PEOPLE》表示：「奧蘭多跟凱蒂其實在分手後就一直有所聯繫，他們是以朋友的身份結束戀愛關係，此後也一直是彼此的好朋友。」而另一名消息人士則否認2人舊情復燃的說法，稱：「凱蒂跟奧蘭多並沒有重新在一起，但是他們談過戀愛，也對於未來會怎樣抱持開放態度」，沒有把話說死。離開時，凱蒂佩芮（右）是被奧蘭多布隆（左）以重機載著離開的。（翻攝自TMZ）

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