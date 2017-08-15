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《死侍2》片場出人命 萊恩雷諾斯心碎發文痛悼

2017/08/15 08:52

《死侍2》拍攝現場驚傳死亡意外，男主角萊恩雷諾斯（右）痛心發文哀悼。（合成圖，翻攝自Metro Vancouver‏推特、Just Jared）〔記者陳昱均／綜合報導〕近來歐美拍攝片場意外頻傳，繼上月一名高人氣美劇《陰屍路》的特技演員約翰柏內克（John Bernecker），在拍攝第8季新節目時，因20英呎（約6公尺）高的地方跳下但卻意外偏離安全護墊，導致頭部直接撞擊到堅硬的水泥地而受到重傷送醫搶救後仍不治之後，「阿湯哥」湯姆克魯斯也在昨天驚傳於倫敦拍攝《不可能的任務6》裡一場跳躍高樓的戲中，不慎撞牆受傷，傷勢引發各界擔憂。而現在，正在加拿大溫哥華拍攝當中的《惡棍英雄：死侍》續集《死侍2》，也傳出一名疑似是擔任薩奇碧茨（Zazie Beetz）替身的女特技演員，因騎乘重機失事，送醫後不治身亡的消息，讓好萊塢拍攝安全問題再掀疑慮。對於此噩耗，男主角萊恩雷諾斯與導演大衛雷奇（David Leitch）也都出面表達了自己的悲痛之情，令人看了相當鼻酸。

目擊者表示看到特技摩托車直接撞上一面玻璃，撞擊力道疑似相當猛烈。（翻攝自CTV NEWS VANCOUVER）事發現場仍顯得一團混亂。（翻攝自CTV NEWS VANCOUVER）根據《Deadline》報導，這名不幸身亡的女子，是一名摩托車方面的專業人士，也是她首次在電影中擔任特技演員，由於角色「多米諾」在片中並沒有戴安全帽騎車，因此她在演出現場就是在無安全措施的情況下所進行的，沒想到就這樣發生了不幸。隨後，萊恩雷諾斯便於自己的推特上發文表示：「今天我們在拍攝死侍2》時，痛失了一名組員，我們徹底因此感到心碎、震驚，且痛不欲生... 也深知我們的哀痛與無法言喻的悲痛之情，將遠不及她的家人與摯愛在這一刻所感受到的比擬，我的心將與他們同在，連帶著所有她曾在這世上接觸過的每個人一起。」而導演大衛雷奇則向《PEOPLE》表示：「我對於今天痛失一名我們的特技演員感到深切的悲痛，沒有字句能夠形容我跟所有死侍2》劇組成員對於這起悲劇的感受，我們的心將在這樣艱難的時刻，與她的家人、朋友，以及所愛之人同在。萊恩雷諾斯痛心透過社交平台傳達對這起慘痛意外的哀悼之情。（翻攝自萊恩雷諾斯推特）

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