《死侍2》片場出人命 萊恩雷諾斯心碎發文痛悼

《死侍2》拍攝現場驚傳死亡意外，男主角萊恩雷諾斯（右）痛心發文哀悼。（合成圖，翻攝自Metro Vancouver‏推特、Just Jared）〔記者陳昱均／綜合報導〕近來歐美拍攝片場意外頻傳，繼上月一名高人氣美劇《陰屍路》的特技演員約翰柏內克（John Bernecker），在拍攝第8季新節目時，因從20英呎（約6公尺）高的地方跳下，但卻意外偏離安全護墊，導致頭部直接撞擊到堅硬的水泥地而受到重傷，送醫搶救後仍不治之後，「阿湯哥」湯姆克魯斯也在昨天驚傳於倫敦拍攝《不可能的任務6》裡一場跳躍高樓的戲中，不慎撞牆受傷，傷勢引發各界擔憂。而現在，正在加拿大溫哥華拍攝當中的《惡棍英雄：死侍》續集《死侍2》，也傳出一名疑似是擔任薩奇碧茨（Zazie Beetz）替身的女特技演員，因騎乘重機失事，送醫後不治身亡的消息，讓好萊塢拍攝安全問題再掀疑慮。對於此噩耗，男主角萊恩雷諾斯與導演大衛雷奇（David Leitch）也都出面表達了自己的悲痛之情，令人看了相當鼻酸。

目擊者表示看到特技摩托車直接撞上一面玻璃，撞擊力道疑似相當猛烈。（翻攝自CTV NEWS VANCOUVER） 事發現場仍顯得一團混亂。（翻攝自CTV NEWS VANCOUVER）根據《Deadline》報導，這名不幸身亡的女子，是一名摩托車方面的專業人士，也是她首次在電影中擔任特技演員，由於角色「多米諾」在片中並沒有戴安全帽騎車，因此她在演出現場就是在無安全措施的情況下所進行的，沒想到就這樣發生了不幸。隨後，萊恩雷諾斯便於自己的推特上發文表示：「今天我們在拍攝《死侍2》時，痛失了一名組員，我們徹底因此感到心碎、震驚，且痛不欲生... 也深知我們的哀痛與無法言喻的悲痛之情，將遠不及她的家人與摯愛在這一刻所感受到的比擬，我的心將與他們同在，連帶著所有她曾在這世上接觸過的每個人一起。」而導演大衛雷奇則向《PEOPLE》表示：「我對於今天痛失一名我們的特技演員感到深切的悲痛，沒有字句能夠形容我跟所有《死侍2》劇組成員對於這起悲劇的感受，我們的心將在這樣艱難的時刻，與她的家人、朋友，以及所愛之人同在。」 萊恩雷諾斯痛心透過社交平台傳達對這起慘痛意外的哀悼之情。（翻攝自萊恩雷諾斯推特）