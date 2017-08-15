最美小網紅咘咘2歲了！賈修爸媽夾攻啾咪

修杰楷與賈靜雯一同為女兒咘咘慶祝2歲生日。（翻攝自賈靜雯臉書）〔記者吳志偉／台北報導〕修杰楷與賈靜雯的女兒「咘咘」，遺傳兩人優良基因，可愛的模樣受到大批粉絲喜愛，堪稱「最小網紅」。昨天（8/14）是咘咘生日，爸爸在臉書感性發文：「親愛的咘，兩個歲了⋯怎麼才感覺一眨眼的時間而已，從嬰兒變成了可以和我聊天到三句以上的小小孩了。」

修杰楷放上與老婆賈靜雯為女兒慶生的一系列照片，包括咘咘手拿數字2模樣的氣球、夫妻倆一左一右同時為「壽星」獻吻的甜蜜畫面、咘咘抱著妹妹Bo妞坐在椅子上，一同瞪著渾圓大眼等等。文末，修杰楷對咘咘說：「老爸和老媽今天送了你一樣你一直都很想擁有的小魚缸和小魚，從今天開始你也就是小魚媽媽了，好好照顧他們唷！老爸老媽永遠愛你⋯生日快樂。」

修杰楷與賈靜雯一同為女兒咘咘慶祝2歲生日。（翻攝自賈靜雯臉書）隨後，賈靜雯也發文祝咘咘生日快樂，她寫下：「8／14的獅子座真的很迷人，獨具個人魅力而且開朗活潑，尤其那雙愛笑的眼睛⋯好吧！我承認～臭咘咘妳真的是隻很可愛的小獅子。」並大讚咘咘保護疼愛妹妹Bo妞的模樣，在她心中是個「棒棒姊姊」，最後賈靜雯說：「今天的妳套句妳說的～『2個歲』，媽咪祝你2個歲生日大快樂。」

夫妻倆在臉書Po文後，吸引大批網友留言祝咘咘生日快樂，紛紛表示：「捨不得阿咘長大，可是還是要祝福這個小姐姐健康快樂的成長」、「好想要求你們再生下去ㄛ～豪可愛的孩子們～真的好可愛」、「小孩真的大好快」、「好甜蜜的一家人，希望你們永遠幸福快樂」。

咘咘在2歲的慶生會上抱著妹妹Bo妞，姊妹倆感情不錯。（翻攝自賈靜雯臉書） 咘咘帶著妹妹Bo妞看著小魚缸裡的小魚，畫面相當Q萌。（翻攝自修杰楷臉書）