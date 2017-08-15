Jolin《Play我呸》傳遭禁 謝和弦藏頭詩幫嗆中國

「Jolin」蔡依林（右）夯歌《PLAY我呸》遭上海上海市文化廣播影視管理局以「歌詞內容低俗」為由而禁止她在演出中演唱，謝和弦（左）則自創藏頭詩力挺Jolin。（合成圖，翻攝自謝和弦、蔡依林臉書）〔記者蔡琛儀／台北報導〕「Jolin」蔡依林日前傳出夯歌《PLAY我呸》遭上海上海市文化廣播影視管理局以「歌詞內容低俗」為由，禁止她在9月3日的商演演出這首歌，謝和弦今自創藏頭詩「中國大陸超級有事」，力挺Jolin。

事後Jolin經紀人解釋以前也遇過相同情況，但經主辦單位解釋後都順利解決，這次可能因為主辦較無經驗導致，也表示原本就沒安排要唱這首歌。 謝和弦今自創藏頭詩「中國大陸超級有事」力挺Jolin。（翻攝自謝和弦臉書）

謝和弦藏頭詩：

中心思想停在二十年前真是討厭

國家禁唱因為歌詞低俗真是我呸

大家能不能好好單純的欣賞音樂

陸上的地才就讓她能夠開心表演

超越自己旋轉跳躍愛漂亮沒極限

級位高的造型加上舞群完美搭配

有看過她現場演出的都拍手驚艷

事實證明台灣民主不用審合花錢