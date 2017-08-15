盧貝松再砲超級英雄 酸美國隊長搞政治宣傳

《美國隊長》相當受到粉絲歡迎，法國導演盧貝松認為該作品宣揚美國強權。（翻攝IMDB）〔記者許世穎／綜合報導〕曾來台拍攝《露西》的法國大導演盧貝松，最近推出新作《星際特工瓦雷諾：千星之城》，接受外媒《cinépop》訪問時提到好萊塢的「超級英雄現象」語出驚人，更認為漫威的《美國隊長》有政治宣傳之嫌。

盧貝松提到超級英雄電影坦言對此類題材相當厭倦，「10年前，我看到第一部『蜘蛛人』或『鋼鐵人』電影時感覺很棒，但是現在這樣的電影太多續集了！」他更批評同一個宇宙觀：「這個超級英雄和那個超級英雄合作，他們根本就不是一個體系的！我完全無法理解。」

他接著將矛頭指向「美國隊長」，直說最讓自己感到困擾的是，這些超級英雄電影總是在宣揚美國強權以及和美國有多偉大，「世界上有哪個國家以國名為一部影片的超級英雄命名？有『巴西隊長』或『法國隊長』這樣的電影嗎？但是美國人卻好意思推出『美國』隊長，而且幾乎每個人都覺得這沒什麼！」他認為就他的角度來說，拍電影不是為了要搞「政治宣傳」，「我只是要講述一個故事而已」。

訪問一出也獲得正反兩面意見，有人認為盧貝松言之有理，但也有人酸他就是輸不起，畢竟他的新作《星際特工瓦雷諾：千星之城》投資近2億美金，至今全球票房回收仍不到成本一半。目前電影已在台上映。 盧貝松（左）新作《星際特工瓦雷諾：千星之城》找來超模卡拉迪樂芬妮（中）、丹恩迪漢合作。（翻攝IMDB）