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《死侍2》拍片驚傳出人命 女特技員送醫後不治

2017/08/15 07:03

《死侍2》目前正在加拿大拍攝中。（翻攝自Digital Spy）〔記者許世穎／綜合報導〕由好萊塢男星萊恩雷諾斯主演的《惡棍英雄：死侍》續集《死侍2》（暫譯），目前正在加拿大如火如荼拍攝中。不過台灣時間今天凌晨，驚傳在溫哥華拍攝外景期間發生意外，造成一名騎機車的女特技人員死亡。

根據《TMZ》報導，溫哥華警方表示，事發現場位於傑克普爾（Jack Poole）廣場廣場和蕭氏通訊大樓（Shaw Tower）附近。當時劇組正在拍攝一場機車特技鏡頭，不過機車失控凌空飛起，甚至撞破通訊大樓地下的玻璃。駕駛機車的女性特技人員受傷送醫後已被證實死亡，溫哥華警方正在現場調查。目擊者表示，事發當時完全沒看到特技人員踩煞車。《死侍2》在溫哥華拍攝外景期間發生意外，造成一名騎機車的女特技人員死亡。（翻攝自推特）

《死侍2》目前暫定2018年6月1日在台上映。

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