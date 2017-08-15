《死侍2》拍片驚傳出人命 女特技員送醫後不治
2017/08/15 07:03
《死侍2》目前正在加拿大拍攝中。（翻攝自Digital Spy）〔記者許世穎／綜合報導〕由好萊塢男星萊恩雷諾斯主演的《惡棍英雄：死侍》續集《死侍2》（暫譯），目前正在加拿大如火如荼拍攝中。不過台灣時間今天凌晨，驚傳在溫哥華拍攝外景期間發生意外，造成一名騎機車的女特技人員死亡。
根據《TMZ》報導，溫哥華警方表示，事發現場位於傑克普爾（Jack Poole）廣場廣場和蕭氏通訊大樓（Shaw Tower）附近。當時劇組正在拍攝一場機車特技鏡頭，不過機車失控凌空飛起，甚至撞破通訊大樓地下的玻璃。駕駛機車的女性特技人員受傷送醫後已被證實死亡，溫哥華警方正在現場調查。目擊者表示，事發當時完全沒看到特技人員踩煞車。《死侍2》在溫哥華拍攝外景期間發生意外，造成一名騎機車的女特技人員死亡。（翻攝自推特）
《死侍2》目前暫定2018年6月1日在台上映。
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚 心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
- 《死侍2》演員騎重機失事 拍攝途中意外身亡
- 《死侍2》「機堡」定裝照公開！街頭拍攝照也流出
- 愛彼皇家橡樹離岸型夏日特別版
- 死侍暗戀對象人選公開！「她」擊敗刀腿女爽躺死侍身上
- 小布替身熬10年熬出頭 《死侍2》指名要他拍
- 《死侍2》才開拍 萊恩雷諾斯先鬧場去找X戰警！
- （影音）死侍連婊金鋼狼 3分半短片彩蛋你都看清楚了嗎？
- 漫威教父客串《羅根》遭剪？謝死侍給他出場機會
- （大爆雷）《死侍2》新外流片段曝光！露屁屁惡搞了這位超級英雄
- 為求金鋼狼加入《死侍2》 萊恩雷諾斯竟在休傑克曼家外紮營！
- 前007加入《死侍2》？可能將演出這個角色
- 萊恩雷諾斯不放棄邀金鋼狼加入死侍電影 休傑克曼這樣說...
- 《死侍2》新導演出爐！《捍衛任務》大衛雷奇接棒