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首頁 > 婉君推

入主華視開節目 2綜藝大老走鮮肉路線拚陽光

2017/08/15 08:42

〔記者粘湘婉／台北報導〕余天前晚在好友豬哥亮百日追思演唱會「豬哥亮ㄟ歌廳秀」，隔空與豬合體對唱，感慨淚崩，世紀合體逼哭台下觀眾，如今華視10日召開董事會通過多項新節目提案，他與張菲也確定承接豬哥亮腳步，「雙王」各自入主華視新節目，預計9月底、10月中開播。

「菲哥」張菲過去對於節目就相當要求，「猶豫先生」封號響叮噹，如今他相隔6年再接主持棒，對於復出作也格外重視，希望節目內容、名稱都要作出創舉，讓人耳目一新。華視節目部經理張朝晟透露，從2月就已和菲哥接洽，但內容企劃等至今仍未與喬好，節目名稱《菲常大哥大》、《菲向未來》等都遭到菲哥拒絕，目前仍在構思其他名稱，「希望能夠更有震撼力一點」。目前僅確定120分鐘內容裡，有一部分會結合菲哥愛運動的形象，打造外景單元，預計9月底接檔周六晚間8點《超級天王豬哥秀》。據悉，菲哥以每集酬勞60萬元接下，未來也會找搭檔一起主持，目前人選仍未定。

而余天節目則將走向國際，打造成台灣、東南亞等國際兒少選秀節目，15歲以下能歌擅舞的青少年，只要敢秀皆可參加甄選，屆時余天將擔任主要評審之一，搭配製作人、新住民評審等3位組成評審團，預計本月下旬出國甄選。據悉主持人仍在洽談，目前賀一航、六月組合有望出線，屆時該節目1集將播出90分鐘，預計10月中旬起入主週五晚間10點檔。

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