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（圖多）咘咘2歲了！修杰楷送這個 愛女升格「媽」

2017/08/15 07:31

賈靜雯（左）和修杰楷（右）左右夾親咘咘，讓她臉歪。（翻攝自臉書）〔記者蕭方綺／台北報導〕賈靜雯與修杰楷的愛女咘咘有一雙大眼，電力十足，堪稱「最小網紅」，也被乾媽高圓圓暱稱「亞洲最美寶貝」。咘咘14日滿兩歲，賈靜雯與修杰楷將她打扮成可愛公主，舉行生日派對，今凌晨賈修夫婦也分別在臉書寫下對女兒的生日祝福與期許，修杰楷模仿咘咘口氣，將兩歲寫成「兩個歲」，並感慨「怎麼才感覺一眨眼的時間而已，你就已經從一個嬰兒變成了一個可以和我聊天到三句以上的小小孩了

咘咘（右）和Bo妞專心看著禮物魚缸。（翻攝自臉書）修杰楷也表示他和賈靜雯送了咘咘小魚缸跟小魚當作生日禮物，因為這是咘咘一直想要擁有的東西，並俏皮表示：「從今天開始你也就是小魚媽媽了，好好照顧他們唷。」

賈靜雯則po文表示獅子座的咘咘獨具個人魅力、開朗活潑，尤其是那雙愛笑的眼睛，相當迷人，並說：「臭咘咘妳真的是隻很可愛的小獅子！妳保護疼愛妳老妹的模樣真覺得妳是個棒棒姊姊，將來一定會保護好妹妹啦！」

賈靜雯和修杰楷為咘咘舉行生日派對。（翻攝自臉書）賈靜雯（左）和修杰楷（右）為咘咘舉行生日派對。（翻攝自臉書）賈靜雯（左）和修杰楷（右）為咘咘舉行生日派對。（翻攝自臉書）咘咘（左）抱著妹妹Bo妞，滿臉認真。（翻攝自臉書）咘咘在生日派對上開心捧臉。（翻攝自臉書）咘咘開心參與自己的兩歲派對。（翻攝自臉書）

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