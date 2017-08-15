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明道帶「女友」回台賣地瓜 傻白甜獲「婆婆」認證

2017/08/15 07:25

明道（左）日前帶王鷗（右）到台灣陪媽媽賣地瓜。（翻攝自微博）〔記者蕭方綺／台北報導〕明道過去主演《王子變青蛙》爆紅，近年把演藝重心往中國發展，曾被媒體直擊陪媽媽到傳統市場賣地瓜，近期加盟實境節目《我們相愛吧》，與中國女星王鷗配對為「天使夫婦」，日前他帶著王鷗來台見「婆婆」，3人一起到市場叫賣地瓜。起初王鷗有些害羞、不知該如何招攬客人，於是明道拿出從小培養的叫賣功夫示範，後來她主動提出新點子，寫下「正宗傻白甜，不甜不要錢」廣告詞來吸引客人上門。

明道（中）日前帶王鷗（左）到台灣陪媽媽賣地瓜。（翻攝自微博）明道帶著王鷗陪媽媽到市場賣地瓜，他化身市場之王，熟練大聲招呼客人，並教導王鷗攬客小撇步，輪到王鷗喊時，卻害羞只能小聲叫賣，明道還虧她「太小聲，聽不見」，明道媽媽在旁被逗得開心不已，仍不忘讚王鷗：「已經很好了。」王鷗隨後放開自己，拿紙板寫下「不甜不要錢」，並大聲攬客叫賣，隨後果然有客人上門。

在王鷗祭出廣告詞後，客人果真陸續上門，明道讚嘆她，表示：「寫了真的有人來買耶，我們真的要浮誇一點。」而王鷗開心自己的點子有用之時，他接著嘴甜讚「其實主要是因為妳漂亮」，讓對方聽了嬌羞，兩人互動暖心，微博更以「王鷗 明道媽媽」登上熱搜榜。

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