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首頁 > 婉君推

「他們有hiphop精神嗎？」 陳冠希疑暗諷中國有嘻哈

2017/08/15 00:15
港星陳冠希。（資料照，記者陳奕全攝）港星陳冠希。（資料照，記者陳奕全攝）

〔即時新聞／綜合報導〕中國爆紅的網路節目《中國有嘻哈》受到廣泛網友討論，香港歌手陳冠希14日突在微博發文：「hiphop不只是外表，是一個精神，一種生活方式

陳冠希在微博發文，許多網民懷疑陳冠希是在暗諷《中國有嘻哈》的選手，引發關注。（圖擷取自微博）陳冠希在微博發文，許多網民懷疑陳冠希是在暗諷《中國有嘻哈》的選手，引發關注。（圖擷取自微博）

他們有嗎？」文末更稱「SALUTE熱狗！沒在說你！」許多網民懷疑陳冠希是在暗諷《中國有嘻哈》的選手，引發關注。

綜合中國媒體報導，陳冠希13日出席寧夏草莓音樂節，壓軸演唱個人Hiphop熱門歌曲《記得我嗎》，唱完後他對觀眾說：「好像有些人忘了我，你可以告訴《中國有嘻哈》，我叫什麼名字？大聲點！聽不見！」將現場氣氛炒到最高點。

陳冠希14日接著在個人微博發文，指出：「hiphop不只是外表，是一個精神，一種生活方式，他們有嗎？乖乖地笑，跳吧，真正愛hiphop的人，你們同意嗎？」文末更點名熱狗：「SALUTE熱狗！沒在說你！」引發許多網民懷疑陳冠希是在暗諷《中國有嘻哈》的選手。

不少陳冠希粉絲更在該篇貼文留言支持：「你比吳奕凡更有說話權」、「我覺得冠希哥最適合去中國有嘻哈當製作人」、「edc（陳冠希），你這一開口我就知道了，老江湖了」。

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