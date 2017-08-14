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盧廣仲緋聞女友將出單曲 靈感竟是宇宙人

2017/08/14 23:42

女孩與機器人主唱Riin大秀美腿。（ROKON 滾石電音提供）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕電子音樂組合「女孩與機器人」為台灣電子流行兩人組，成員包括團長Jungle、主唱Riin，2017年加盟「ROKON 滾石電音」後推出最新單曲《自動導航》，Jungle說靈感來源就是來自宇宙人方Q：「其實我們很久以前就認識，在我第一個很破爛工作室的時代就有找他來一起玩，記得那時候他還在唸書，每次中間休息出去吃飯都要吃很多，一種還在發育的感覺。」

主唱Riin表示：「這次一起寫《自動導航》，就像一起參加了超精實的音樂夏令營，常常是方Q和Jungle在錄Bass，我和Jerry（在新歌獻聲的新人）就一人窩在一個角落寫旋律，晚餐時間大家一起吃熱炒，還繼續討論歌詞這樣，第一句詞『帶我走我還沒有喝夠』這句話真的超級貼切我現在的生活。」

推出新作品，對Riin來說意義重大，她也分享了一路走來，自己都不太確定要讓大家認識一個怎樣的自己，以前是一個過度小心的人，過度感性的想用理性來約束，反而呈現的樣子很彆扭。直到這幾年才像迎接遲來的「叛逆期」，對自己和世界越來越敢保持自在，活出自我。

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