無敵小生光頭蓄鬍演高僧 小僧們最「腦」土石流

孫翠鳳大愛電視製作演譯大師《安世高》，服裝背景都嚴謹考究。（孫翠鳳藝文工作室提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕20集電視劇從10多歲的安息國王子演到5、60歲的安世高大師，孫翠鳳表示，距離10多歲已經很久，女兒們都30歲了，幸好劇團裡有很多10多歲的孩子，可以觀察、模仿他們的行為，順利讓時光倒轉扮演少年安世高。且由於安世高從小懂得「解鳥獸蟲語」，劇中也特別設計了年輕時和獅群溝通的戲。

接演弘法歌仔戲扮演高僧，還有一大考驗就是「剃髮」，因此，無敵小生也得頂著不透氣的光頭套上場，這次更為了扮演在中國弘法20年的安世高大師，首度黏上鬍子扮老。

安世高大師從小懂得「解鳥獸蟲語」，劇中也特別設計了年輕時和獅群溝通的戲。（孫翠鳳藝文工作室提供）

孫翠鳳說，為追求更真實的「光頭」，光頭套不斷有進化版，從只能拍正面到可以拍側面，最後連後腦杓都能入鏡，每次拍攝光是戴上光頭套就要2小時，拍攝時間往往要10幾個小時，她自己是頸部以上較少出汗的人，但其他「小僧」們可就難熬，頭頂不斷因悶住而冒汗，只好自嘲頭裡有「土石流」，「太嚴重時，頭皮就開始滑動。」孫翠鳳說，後來想到把頭套做到頸部，下方開一個洞用領子擋住，讓汗流出來，才解決了「腦」人的問題。