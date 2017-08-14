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（影音專訪）紀曉君、林哲儀世大運傳美聲 不怕酸民來戰

2017/08/14 22:05

〔記者陳慧玲／台北報導〕有「大地歌姬」稱號的原住民美聲歌手紀曉君，8月30日將與知名DJ林哲儀在台北田徑場所舉行的世大運閉幕式中壓軸演出，不怕酸民來戰，希望全力呈現充滿氣勢的演出。

紀曉君（左）將與林哲儀在世大運閉幕式壓軸演出。（記者陳奕全攝）

紀曉君美聲有目共睹，這次世大運演出，她在服裝挑選上也很用心，會請知名設計師把卑南族圖騰融入流行線條之中，穿出有特色的表演服裝。

重要盛會上獻唱，網友總會以「高標」檢視，唱得好加分不少，但若有瑕疵，也可能被酸爆，紀曉君說壓力很大，當然希望自己維持最好狀態，但若有小凸槌，她也會做好心理準備，林哲儀則說，場地問題難以控制，做為表演者一定想要100分：「所謂的酸民，他們有他們的意見，我們也有自己的標準，不會賭上自己的生涯。」兩人都做好心理準備，一定要全力以赴，希望呈現出世界音樂的質感。

紀曉君（左）和林哲儀希望更多人聽到台灣美好音樂。（記者陳奕全攝）

閉幕式上，紀曉君將選唱卑南族古調《婦女除草完工祭》，林哲儀談到，因為是壓軸曲，氣勢要夠，編曲角度很重要，如何將傳統古調與EDM元素結合，並能引起世界各國參賽選手共鳴，都是編曲時重要考量。

紀曉君擁有天籟美聲。（記者陳奕全攝）

林哲儀推出黑膠，覺得是當DJ的一大夢想，紀曉君則聊到，以前阿嬤教她唱卑南族古調非常嚴謹，絕對不能唱不標準。兩人都希望，屆時透過轉播，讓更多人看到他們在世大運壓軸演出，把台灣美好的音樂傳出去。　

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