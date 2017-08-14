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孫翠鳳演高僧 戲劇生涯展大師格局

2017/08/14 21:54

孫翠鳳大愛電視製作演譯大師《安世高》，光頭蓄鬍扮老，十分考究。（孫翠鳳藝文工作室提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕無敵小生孫翠鳳自從受邀製作《菩提禪心—高僧傳系列》後，歌仔戲生涯登上「大師」層級，不只就電視歌仔戲的精緻度，即便對宗教人生哲學的追尋，都展現了更恢弘的格局，也為觀眾開啟更深而廣的視野。

繼《弘一大師》之後，《安世高大師》於上週在大愛電視台開播，贏得絕佳口碑，再忙也從不在品質上讓步的孫翠鳳說，「製作弘法歌仔戲壓力很大，必須用更虔誠、嚴謹的態度。」但看安世高大師窮其一生致力於追求世界和平、淨化人心，並樂在其中，孫翠鳳自覺獲得很大啟發，更期待用心製作的新戲能成為傳世之作。

孫翠鳳大愛電視製作演譯大師《安世高》，融合劇場、電影手法打造場景。（孫翠鳳藝文工作室提供）

●融合劇場、電影手法 歌仔戲首次跨度歐亞視野

安世高原為「安息國（今伊朗）」王子，其年代約公元2世紀上半葉，是古代西域東行傳法第1人，比「玄奘法師」西行取經早了5百年，孫翠鳳說，安世高大師最偉大的2件事是「佛法東傳」及「漢譯佛經」，在中原弘法約20年，對東方佛教影響深遠。

因此，《安世高大師》的製作任務更加艱鉅，孫翠鳳表示，《弘一大師》是從清朝到民國，從天津、長安到日本，都是東方場景，當時就啟用600吋LED投影克服場景轉換的難題；而《安世高大師》全劇軌跡橫跨歐亞，服裝與背景就必須從伊朗、中亞、羅馬尼亞到「大漢帝國」一一考究，不僅是一部跨越時代、更是融合東方與西方文化，難得一見的電視歌仔戲。

在時空背景部分，則特別融合劇場、電影手法，虛實交錯打造戲劇場景。比如一場在竹林弘法的戲，特別運用現代劇場及電影的規格，投入電視的製作，LED投影之外還加上一大卡車的新鮮竹子，打造出虛實交錯的竹林場景，孫翠鳳說，大愛電視台的工作人員特別配合「竹子」將舞台升高，創造出立體感。

孫翠鳳大愛電視製作演譯大師《安世高》，融合劇場、電影手法打造場景。（孫翠鳳藝文工作室提供）

●以戲弘法　拍高僧傳辛苦卻感恩

從事歌仔戲表演工作30多年，走進佛法的世界也有10多年，孫翠鳳說，以戲弘法有5年，但在「高僧傳」特別嚴謹考究，因為傳達正確的訊息是很重要的，從服飾、裝扮到造景，都以傳世的心去籌備與拍攝。因此，不計成本、動員老中青各代演員、投注各方資源，力求每一個畫面都能完美呈現，因此，也很有自信這是觀眾不容錯過的電視歌仔戲。

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