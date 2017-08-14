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雙鋼琴同步搞創意 安德森與羅伊跨界演出

2017/08/14 21:43

創意雙鋼琴組合安德森與羅伊將於9月再度訪台演出。（鴻宇國際藝術提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕安德森與羅伊於2000年同時進入茱莉亞音樂學院就讀，很快就建立起彼此在音樂上的夥伴關係，羅伊是室內樂鋼琴獨奏家同時也是經常與管絃樂合作的鋼琴家，安德森則是跨界作曲與鋼琴家，從著名的卡內基廳到兒童醫院都曾有他們合作的琴音，曾獲媒體讚美他們是「完全同步的天才」。

堪稱當代最富生氣的雙鋼琴組合，安德森與羅伊自茱莉亞音樂學院畢業後，正式展開兩人的合作演出生涯，不拘泥於傳統古典音樂的演奏方式，而是用自己的創意改編許多經典曲目，除了傳統的雙鋼琴之外，也將麥可傑克森《Billie Jean》、酷玩樂團《VIVA LA VIDA》、電台司令《偏執狂機器人》及西洋小天后泰勒斯《Shake It Off》等流行音樂改編為雙鋼琴或四手聯彈，以帶有戲劇風格配合生動及感官刺激的視覺效果，跨界風格廣受青睞。

此次訪台，將於9月13日於國家音樂廳演出拉赫馬尼諾夫經典雙鋼琴作品《G小調第1號雙鋼琴組曲，作品5「幻想」》及皮耶左拉組曲；流行歌曲部分，則有路易斯．阿姆斯壯《 What a wonderful World》、披頭四《Let it be》等多首創意改編曲目，呈現兼具視覺及聽覺的極致跨界雙鋼琴之夜。

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