為台灣加油！ 華視砸1億挺世大運逗樂柯P

左起華視董事長陳郁秀、台北市長柯文哲、華視總經理郭建宏。（華視提供）

〔記者粘湘婉／台北報導〕華視接下轉播世大運任務，今該台舉辦記者會，首次對外展示造價1億多元打造的IBC國際轉播中心、玻璃「科技屏幕」等高科技設備。為應因台灣多颱風、地震等天災，華視總經理郭建宏也強調，相關設備都已加強防固，並通過2位防震博士的專業檢驗，可承受約6級震度；每天也會針對隔天賽事召開安全會議，隨時應變各種危機處理。

華視董事長陳郁秀今帶領台北市長柯文哲參觀華視IBC國際轉播中心。（華視提供）

世大運是僅次於奧運外最高規格的運動賽事，也是台灣舉辦過規格最高的運動賽事。今華視董事長陳郁秀、總經理郭建宏也帶領台北市長柯文哲參觀IBC國際轉播中心，柯文哲聽到世大運營運長讚華視IBC可做為下兩屆世大運的模範，並表示比起南韓轉播中心還要好上許多，也讚嘆華視成果超乎預期。柯文哲看到展示玻璃「科技屏幕」影像時，露出驚豔表情，直呼「知道目前科技可以作到玻璃霧面跟透明的切換，華視這次加上投影的影片播放效果，非常新穎、有科技感」。

郭建宏指出，華視為力挺世大運不計成本，將新聞時段、晚間8點、9點黃金時段挪出用來轉播賽事；晚間11點則推出賽事分析特別節目，由主播莊雨潔、黃柏齡共同主持，一連串安排就是要讓台灣觀眾一起為世大運加油。