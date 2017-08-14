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當蠟筆小新10多年 配音員蔣篤慧：不再認為他是小屁孩

2017/08/14 21:12

導演橋本昌和及資深中文配音員蔣篤慧，和《蠟筆小新》粉絲相見歡。（木棉花提供）

〔記者羅子欣／台北報導〕日本人氣動漫《蠟筆小新》月初推出25周年紀念電影版，導演橋本昌和及資深配音員蔣篤慧，今受邀在漫畫博覽會上舉辦粉絲同樂會，除了導演分享製作電影的心路歷程，蔣篤慧也在現場直接小新上身，表演幾段經典台詞，還用小新「嘿嘿嘿」的經典笑聲打招呼，讓台下粉絲嗨翻，笑聲不斷。

資深配音員蔣篤慧已擔任「小新」超過10年。（記者王文麟攝）

橋本昌和一手包辦導演、編劇的重任，為了呈現最理想畫面，作業時間不斷拉長，他說我連在夢中都在跟小新說話，而蔣篤慧為小新配音超過10年，台灣觀眾已非常熟悉她的聲音，她自己也逐漸對這個角色有不同的感觸，以前覺得小新就是一個討厭的小屁孩，但現在已能理解他的個性，認為他是一個很真的、很做自己的孩子。

《蠟筆小新》電影版導演橋本昌和（左）及台灣配音員蔣篤慧（右）聯訪。（記者王文麟攝）

在見面會後的聯訪間，蔣篤慧被問到對這一次電影版的想法：「前幾部都是走較為熱鬧、華麗的調性，這次卻是回歸到最單純的友情、親情層面，看到小新一家人雖然平常吵吵鬧鬧，遇到問題的時候卻總能團結起來面對難關，還蠻感動的。」而小新的特殊音調讓人印象深刻，對此有沒有下過什麼苦功？她透露其實配音不難，難得是融入角色個性，再用聲音表現出來，現在幾乎像與小新的靈魂合而為一，只要看台詞、不看畫面就知道用什麼語氣說話。

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