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《通靈》語言不道地？ 《花甲》編劇妙喻郭書瑤vs楊繡惠

2017/08/14 21:18

《花甲》編劇詹傑上廣播節目。（擷取自YouTube）

〔記者洪素津／台北報導〕《花甲男孩轉大人》播出後大受好評，主角盧廣仲也再次聲名大噪，日前《花甲》編劇詹傑上廣播節目《寶島少年兄》大聊編劇辛酸血淚史。而盧廣仲和蔡振南那段三分鐘一鏡到底的吵架戲，讓網友們疑惑現實中會這樣吵到那麼大聲嗎？編劇笑說：「拍戲的鄉村大量人口外流，年輕人到都市工作，家鄉剩老人和小孩，會不會發生其實很難說」。

近來台灣戲劇題材多變，從爆紅的《通靈少女》到之前的《花甲》還有現在的《五味八珍的歲月》，然而這些戲中都繞著所謂「語言」轉，編劇表示寫蔡振南和盧廣仲對罵的戲時，須因應演員的氣質還有角色需求，透過導演和演員的討論下演出台語互罵的精采要點，畢竟編劇的台語並不如資深演員般厲害。

廣播主持人稱《通靈少女》算是語言不那麼道地的案例，詹傑直言：「其實這背後有許多考量，這個演員有沒有票房等問題。」幽默比喻：「（郭書瑤）有票房但台語不是那麼好，而台語很好就像楊繡惠，『氣口』很道地，但好像不是很適合。」說完趕緊呼呼楊繡惠，大讚她是心中偶像，廣播主持人笑稱「要不要幫楊繡惠寫一個『通靈阿姨』」。另外《五味八珍》由安心亞飾演的傅培梅，當中的外省腔也頗具挑戰性，編劇也讚賞安心亞相當努力學習。

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