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《一公升的眼淚》導演再發威 獻虐心神作《一週的朋友》

2017/08/14 20:27

山崎賢人（右）和川口春奈（左）合作催淚愛情新片《一周的朋友》。（海樂影業提供）

〔記者羅子欣／綜合報導〕日本人氣No.1漫畫《一週的朋友》銷量超過170萬冊，被網友評為「十大虐心催淚動漫之一」，2014年曾推出動畫和舞台劇，今年改編成電影版，由新生代帥哥演員山崎賢人、22歲女星川口春奈擔任男女主角，由拍過《水男孩》、《一公升的眼淚》的村上正典執導，在日上映後好評不斷，被觀眾肯定為和《明天，我要和昨天的妳約會》同列「2017年必看的純愛電影」。

山崎賢人在《一周的朋友》中頻對川口春奈示好，卻屢遭拒絕。（海樂影業提供）

《一周的朋友》故事描述高二女生香織和朋友的記憶只能維持一星期，每到周一就會失去記憶，因此沒有真正的朋友，而同班同學長谷祐樹對她頗有好感，一直想和她成為朋友卻屢遭拒絕，好不容易搭到話並共進午餐，星期五卻被香織要求不要再跟她說話，才知道原來她一直有著失去記憶的困擾，漫畫原作葉月抹茶對於作品改編成電影，尤其是由擅長拍出動容催淚故事的村上正典執導，感到相當期待，表示：「我也很期待電影是什麼樣子，無論有沒有看過原著都希望大家去看看電影版。」該片18日在台上映。

川口春奈飾演和朋友只能維持一周記憶的高二女生香織。（海樂影業提供）

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