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女星戲裡慘被欺負 驚爆在學校也遭同學霸凌

2017/08/14 19:34

曾之喬（左）與黃心娣在《稍息立正我愛你》飾演一對好閨密。（周子娛樂提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕偶像劇《稍息立正我愛你》收視連兩周收視告捷，周日播出第3集再創下新高，最高點落在由黃心娣所飾演的「李如蘋」，在高一被班上同學欺負，「鍾哥」曾之喬義氣相挺，並意外地發現她竟然是自己最喜歡的網路作家「雨紛紛」，兩人從此變成好朋友。而在現實生活中，黃心娣也驚爆也曾在學校遭到女同學的霸凌。

曾之喬（左）與黃心娣在《稍息立正我愛你》的一場淋雨戲感動不少觀眾。（周子娛樂提供）

黃心娣透露，自己在國一時莫名被班上女同學霸凌，後來才得知竟然是原本她以為的好朋友在背後聯合其他同學排擠她，讓她覺得很難過。不過因為心娣國二就轉學，所以後來也沒跟那位女同學繼續聯絡，而在拍攝被霸凌的戲時，她想起這段往事，覺得感觸很深，更能體會受人排擠的心情，所以也更加珍惜劇中跟曾之喬的友誼。

黄心娣回想劇中一場與曾之喬的淋雨戲讓她印象深刻，因為拍攝當天寒流來襲，體感溫度才10度，加上又是情緒很重的戲，當下兩個人已經冷到直發抖，根本分不清是雨水還是淚水。這場戲播出後感動許多網友，紛紛跑到黃心娣臉書留言，表示好想要有個像「李如蘋」一樣的知心好友。

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