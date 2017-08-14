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胡天蘭客串偶像劇 網友：可以專職當演員了

2017/08/14 19:05

《噗通噗通我愛你》一場魏蔓淋雨戲，陳奕與簡宏霖不約而同撐傘。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕台視、三立週日偶像劇《噗通噗通我愛你》上週播出一場魏蔓淋雨戲，陳奕與簡宏霖不約而同撐傘，唯美的畫面讓觀眾直呼不輸韓劇。而該劇也找來陳致遠與孫鵬客串討債集團，最特別的是還邀請到美食評論家胡天蘭，引起PTT熱烈討論，鄉民覺得她既不緊張又生活化，真可以專職當演員了。

《噗通噗通我愛你》一場魏蔓淋雨戲，陳奕與簡宏霖不約而同撐傘。（三立提供）

陳奕這次演出反應熱烈，他創造新的「輕虐心霸氣男」形象，劇中明明是要守護對方，但在言語上卻是犀利傷人，口硬心軟深深擊中觀眾的胃口；陶嫚曼在劇中與魏蔓交換身分，大玩真假公主，觀眾原本對自私的她恨得牙癢癢，一直說趕快還魏蔓原來身分，但在二集播出後，看出她其實會不時擔心對不起魏蔓，成功營造了強大內疚感，有觀眾說：「怎麼辦，想罵她都罵不出口！」

美食評論家胡天蘭客串陳奕主演的《噗通噗通我愛你》。（三立提供）

另外，魏蔓在劇中極度害怕打雷，一聽到雷聲就到處奔逃，直到吃了陳奕製作的提拉米蘇驚恐的情緒才緩和下來。不少網友表示，身邊的確有這種超級害怕打雷的朋友，每次也都需要甜點來安撫，認為這樣的表現一點也不誇張。繼首集魏蔓歷經車禍、失憶與火場等遭遇，本集又再度上演大雨中的落難戲碼，讓粉絲情不自禁想要守護她。

陶嫚曼在《噗通噗通我愛你》扮演假公主。（三立提供）孫鵬客串演出《噗通噗通我愛你》。（三立提供）

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