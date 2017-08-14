賽琳娜傳接拍伍迪艾倫電影 女權鬥士破功挨轟「自打臉」

賽琳娜與伍迪艾倫合作，被轟自打嘴巴。（翻攝自賽琳娜IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國女星賽琳娜戈梅茲近年來積極發展演藝事業，在許多影視作品都可看到她的身影，她也多次在公開場合為女權及性別平等發聲，但卻傳出她簽約導演伍迪艾倫的新電影，網路上一片撻伐。

伍迪艾倫（左一）遭控性侵養女。（資料照）

伍迪艾倫是好萊塢公認的大導演，更奪得4次奧斯卡獎，在電影方面的成就不言而喻，但前女友的養女幾年前曾發表公開信，指伍迪艾倫在她7歲時進行性侵，此外伍迪艾倫還被發現拍攝前女友另一養女的裸照，最後兩人還結婚，受到外界非議，而賽琳娜長期為女權發聲，還擔任過聯合國兒童基金會親善大使，這次卻選擇與伍迪艾倫合作，網友痛批她是自打嘴巴，甚至還拿她曾說過「為什麼大家不利用自己的聲音去改變重要的事呢」來反諷她。

艾兒芬妮也將一同演出伍迪艾倫新電影。（翻攝自艾兒芬妮IG）

另外在《黑魔女：沉睡魔咒》中飾演睡美人的艾兒芬妮也將一同參演，有網友擔心與伍迪艾倫合作會影響兩位年輕演員的觀眾好感度，但其實像艾瑪史東、克莉絲汀史都華、凱特溫絲蕾等人仍有跟伍迪艾倫合作，可見他在影壇的地位仍不容小覷。

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