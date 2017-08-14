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星巴克就是狂 咖啡mix滷肉月餅新口味預購開跑

2017/08/14 18:46

「月光花園」結合月餅、點心、蛋糕為特色，吃得到草莓抹茶星冰樂風味的創意月餅、核果塔與年輪蛋糕，850元。（統一星巴克提供）

〔記者凃盈如／台北報導〕今年月餅預購市場已開跑！統一星巴克中秋月餅結合在地食材、多樣化點心為概念，將麻豆文旦、宜蘭金棗、土鳳梨等台灣味元素入餡，從傳統經典月餅到創意甜點，如廣式月餅、鳳梨酥、脆餅等禮盒都吃得到，且一次推出月餅、咖啡與周邊用品、台灣在地好茶等共20款禮盒，價位落在390元～2,000元。

統一星巴克中秋月餅預購即日起開跑。以結合在地食材、多樣化點心為概念，將麻豆文旦、宜蘭金棗、土鳳梨等台灣味元素入餡。（統一星巴克提供）

月餅禮盒含超過10種新口味及新類型，如「星巴克夾心蛋糕」、菠蘿泡芙夾星冰樂熱銷口味冰淇淋餡料的「月光風華」，並且在廣式月餅融合西式美味的「月光寶盒」中，還可嚐到以滷肉融入咖啡風味的月餅。禮盒包裝設計亦突破既定印象，首度運用光柵動畫技巧，讓禮盒視覺更豐富，預購日自即日起至9月22日止，預購3天即可取貨（最快取貨日為8月21日），預購期間可享9折優惠，可A店訂購B店取貨 （不含月光風華禮盒），或是宅配服務。

星巴克「月光寶盒」以廣式月餅、中西融合為概念，創新推出滷肉mix咖啡風味，另有蛋黃蓮蓉與核桃豆沙等。內含櫻桃咖啡月餅、滷肉咖啡月餅、蛋黃蓮蓉月餅、核桃豆沙月餅、木製餐板、中杯那堤券2張，1,780元。（統一星巴克提供）

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